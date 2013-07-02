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İlk mezunlar

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü bu yıl ilk mezunlarını verdi.

İlk mezunlar
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Resmi olarak 2005 yılında kuruluşu gerçekleşen ERÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü ilk öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Ayşe Aslıhan Çelenk, bu nedenle çok mutlu olduklarını belirterek; “Şuanda mezunlarımızı görmek çok güzel. Bölümümüzü çok iyi tanıtmalarını istiyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Umarım hem kendilerinin mutlu olacakları hem de bizim gurur duyacağımız işler yapacaklar.” şeklinde konuştu.

Bölüm birincisi Özlem Ündüz, mutluluğunu belirterek şu ifadelerde bulundu; “Hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bölümün ilk mezunlarıyız. Böyle bir temsilde yer aldığım içinde ayrıca gururluyum.”

Bölüm ikincisi Oktay Tezcanda mezuniyetini derece ile bitirmesini şu duygularla ifade etti;Öncelikle burada bulunmak çok güzel bir duygu. Çok güzel bir 5 sene geçirdik. Mezun olabilmek gurur verici bunu derece ile tamamlamak ayrı bir mutluluk. Başarımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Fakülte üçüncüsü Nur Cücer ise;5 yıldan beri çok emek verdik. Uzun bir yol geçtikten sonra bunu mezuniyetle taçlandırdık. Bunu derece ile yapmak beni çok mutlu etti.” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
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