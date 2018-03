İmam Hatip Mezunları Melikgazi'de

26 Ocak 2013 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yaptıklarını ve yeni yönetim oluşturulduğunu belirten Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyit Ali Yüzgeç, Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini hem başkan Memduh Büyükkılıç’ ile tanıştırmak, hem de yapılacak ortak proje ve çalışmalar hakkında bilgi alış-verişinde bulunmak üzere ziyarette bulunduklarını söyledi.

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediyesince eğitime, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan hizmet ve çalışmalardan dolayı, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'a, teşekkür ettiler.

Gelişmenin, kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin temelinde bilgi toplumunun oluşturulması olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesince her fırsatta ve her imkânda eğitime, öğretime büyük önem veriyor ve hizmetlerde bulunuyoruz. Öncelikle yapmış olduğumuz yatırımlar ile eğitimde fiziki şartları iyileştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilere yönelik kurslar düzenliyor, her yıl binlerce öğrencimize kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Başarılı öğrencilerimizi her zaman ödüllendiriyoruz. Öğretmen odaları, tiyatro salonları, kütüphane, bilgisayar odaları, çevre ve bahçe düzenlemesi ile eğitime katkı sağlıyoruz. Biliyoruz ki eğitim toplumun dinamiği ve geleceğe yapılan en iyi yatırımıdır” dedi.

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin bu ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, her sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmaya açık olduklarını, sonuçta amacı hizmet olan her türlü yatırım ve etkinlikte yer alacaklarını ve katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.