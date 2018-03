İmam Hatip Zirvesi Erciyes'te Toplanacak

ÖNDER koordinasyonu ve İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜRGEV’in destekleri ile gerçekleştirilecek zirvenin 2 gün çalıştay ve bir gün İmam Hatip şenliği şeklinde yapılması planlanıyor. Kapalı oturum olarak gerçekleştirilecek olan çalıştayın aksine İmam Hatip Şenliği tüm yöre halkına açık olacak. 25 bin kişinin katılımının beklendiği şenlikte 52 ayrı ülkeye ait özel çadırlar ve sürpriz gösteriler de olacak.

Yapılacak Erciyes Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan ÖNDER Başkanı Hüseyin Korkut, “Toplumun her kesiminde mezun ve mensubu bulunan İmam-Hatiplerin şahsında somutlaşan ana misyon, sadece Türkiye'nin değil, bütün yeryüzünün ortak insanlık ufkunu temsil etmektedir. İmam-Hatipler din eğitiminin yok sayıldığı Türkiye tarihinde teşekkül eden en önemli dini tedrisat müesseseleri iken kamu imkânlarından eşdeğer ilgiyi görememiştir. Ancak hamdolsun asil milletimizin sahiplenmesi neticesinde bugünlere kadar gelebilmiştir. Öz niteliğine kavuşan İmam-Hatip okul ve öğrenci sayısının son yıllarda her eğitim-öğretim döneminde artması camiamızda ve milletimizde büyük bir heyecan ve coşku uyandırmaktadır. Bununla birlikte olumlu yöndeki bu ölçek gelişmesi okullarımızın yaşadığı fiziki, beşeri, mali, müfredat ve benzeri alanlarda birçok zorluğu ve güçlüğü de tabiatıyla beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda İmam-Hatiplerin her bakımdan gelişmesi ve iyileştirilmesi için İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV, hedef ve stratejilerin geliştirilebilmesi, proje ve girişimlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ortaklaşa çalışmaktadır. 28-30 Haziran arasında gerçekleştirmeyi planladığımız Erciyes İmam-Hatip Çalıştayı; fiziki, beşeri ve eğitsel meselelerimizi istişare ve müzakere ederek sorunlarımız üzerinde ortak çözüm önerileri geliştirmek, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve yapılacak çalışmalar üzerinde işbirliği ve ortaklık geliştirmek amacını taşımaktadır. Ümit ediyorum ki, böyle bir zeminde ortaya çıkacak çözüm, tavsiye, öneri, proje gibi somut çıktılar İmam-Hatiplerdeki eğitimin niteliğinin gelişmesi için müstesna bir kazanım teşkil edebilsin” şeklinde konuştu.

30 Haziran Pazar günü Tekir Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan İmam Hatip şenliğine tüm yöre halkını davet eden Korkut, yakalanılan bu ivmeden de memnun olduğunu dile getirdi.