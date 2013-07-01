İmam Hatip Zirvesi Erciyes'te Toplandı

Fotoğraflar: Bünyamin Gültekin- İhsan Görücü
ORTAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRDİK
Korkut, ‘İmam-Hatiplerin her bakımdan gelişmesi ve iyileştirilmesi için İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV, yeni hedef ve stratejilerin geliştirilebilmesi, proje ve girişimlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sivil alanda ortaklaşa çalışmaktadır. 28-30 Haziran arasında gerçekleştirdiğimiz Erciyes İmam-Hatip Çalıştayı; fiziki, beşeri ve eğitsel meselelerimizi istişare ve müzakere ederek sorunlarımız üzerinde ortak çözüm önerileri geliştirmek, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve yapılacak çalışmalar üzerinde işbirliği ve ortaklık geliştirmek açısından çok bereketli oldu. Ümit ediyorum ki, böyle bir zeminde ortaya çıkacak çözüm, tavsiye, öneri, proje gibi somut çıktılar İmam-Hatiplerdeki eğitimin niteliğinin gelişmesi için müstesna bir kazanım teşkil edebilsin” şeklinde konuştu.
Şenlikler herkesi büyüledi
öte yandan dün günü gerçekleştirilen İmam Hatip Şenliği büyük ilgi gördü. Erciyes’in eteklerinde katılımcılar teleferikle Erciyes’in zirvesine yolculuk yaptılar. Tüm Türkiye’den binlerce kişinin katıldığı şenlikte ülkelere ait özel çadırlar ve sürpriz gösteriler de vardı. Sevilen sanatçılardan Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat ve Nurullah Muş seslendirdiği ilahiler ise dinleyicilerinden övgü aldı. Kayseri’ye özgü yiyeceklerin yendiği, yöresel müziklerin icra edildiği şenlikte İHL’li öğrencilerin söylediği ilahiler herkesi büyüledi. Çeşitli ülkelerden gelip Kayseri Uluslararası İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin performansları ise görülmeye değerdi.Erciyes Dağı’nda düzenlenen İmam Hatipliler Buluşması Erciyes Zirvesi’ne Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, KİMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, imam hatip mezunları ve davetliler katıldı.
‘İmam hatip ruhu yeniden’ temasıyla Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen buluşmaya, imam hatip mezunlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ve 52 ülke öğrencisi de katıldı. Buluşmada katılımcılara ilahiler, şiirler ve Kuran-ı Kerim tilaveti dinletildi.
Programda bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Geldiğimiz noktada Türkiye’de insan haklarının normalleştiği hepimizin inandığı şekilde yaşamaya başladığı herkesin kendi özgür iradesiyle beraber bunları kullanabildiği ve teşrif politikalarının kaldırıldığı bir ortam kaldırılmaya çalışıldı. Bizler doğru yaptıkça daha çok güçlendiğimiz, güçlendikçe doğru yapma kabiliyet ve kapasitesine ulaştığımız bir iktidar döneminden geçiyoruz” diye konuştu.
Yıldız, “Türkiye 10 buçuk yıl içerisinde yalnızca ekonomisiyle, idaresiyle, sosyal hayatıyla değil aynı zamanda beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, ferasetiyle, sağduyusu ve sezgileriyle beraber büyüdü. Toplumumuz şu anda birçok doğruyu ayırt edebilecek hale geldi” ifadelerinde bulundu.
Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Güçlünün değil haklının yanında olduk. Mazlumun sesi olduk ve imam hatipli çocuklarımızın, gençlerimizin toplumun bütün katmanlarında olabildiğince yer almasını sağlamaya çalıştık. Avrupa Birliği üyeleri ülkeler ile alakalı iyi bir rekabetimiz olacak ve inşallah biz o ülkeleri geçmiş olacağız çünkü biz Allah’a inanıyor, halkımıza güveniyor ve kendimizle alakalı iyi niyet ve gayretimizi hep beraber diri ve sıcak tutmaya devam ediyoruz”.