İmam Hatip Zirvesi Erciyes'te Toplandı

Fotoğraflar: Bünyamin Gültekin- İhsan Görücü



ORTAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRDİK

Korkut, ‘İmam-Hatiplerin her bakımdan gelişmesi ve iyileştirilmesi için İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV, yeni hedef ve stratejilerin geliştirilebilmesi, proje ve girişimlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sivil alanda ortaklaşa çalışmaktadır. 28-30 Haziran arasında gerçekleştirdiğimiz Erciyes İmam-Hatip Çalıştayı; fiziki, beşeri ve eğitsel meselelerimizi istişare ve müzakere ederek sorunlarımız üzerinde ortak çözüm önerileri geliştirmek, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve yapılacak çalışmalar üzerinde işbirliği ve ortaklık geliştirmek açısından çok bereketli oldu. Ümit ediyorum ki, böyle bir zeminde ortaya çıkacak çözüm, tavsiye, öneri, proje gibi somut çıktılar İmam-Hatiplerdeki eğitimin niteliğinin gelişmesi için müstesna bir kazanım teşkil edebilsin” şeklinde konuştu.

Şenlikler herkesi büyüledi

öte yandan dün günü gerçekleştirilen İmam Hatip Şenliği büyük ilgi gördü. Erciyes’in eteklerinde katılımcılar teleferikle Erciyes’in zirvesine yolculuk yaptılar. Tüm Türkiye’den binlerce kişinin katıldığı şenlikte ülkelere ait özel çadırlar ve sürpriz gösteriler de vardı. Sevilen sanatçılardan Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat ve Nurullah Muş seslendirdiği ilahiler ise dinleyicilerinden övgü aldı. Kayseri’ye özgü yiyeceklerin yendiği, yöresel müziklerin icra edildiği şenlikte İHL’li öğrencilerin söylediği ilahiler herkesi büyüledi. Çeşitli ülkelerden gelip Kayseri Uluslararası İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin performansları ise görülmeye değerdi.