iMAM HATiPLiLERiN ‘SAMiMiYET’ BULUŞMASI

İki gün boyunca 6 oturum şeklinde yapılan kurultayda, imam hatiplerin akademik ve manevi kalitesini arttırmaya yönelik sunumlar yapıldı ve istişarelerde bulunuldu. Sivil toplumun eğitim çalışmalarına katkılarının değerlendirildiği kurultayda, imam hatiplerin bugünü ve geleceği de masaya yatırıldı.



“İmam Hatipler Milletimizin Ruh Köküdür”

Kurultayda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş, imam hatiplilerin var olduğu günden beri milletten aldığı güçle vatanına, milletine, devletine hizmette hiçbir fedakârlıktan geri durmadıklarını ifade etti. İmam Hatip mefkûresinin milletin ruh kökü olduğuna vurgu yapan Erbaş, “İmam Hatipler; inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna, Çanakkale’den Kahramanmaraş’a, Sakarya’dan Sarıkamış’a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin, yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir. Anadolu’nun saf, temiz geleneğinin ve düşüncesinin yansımasıdır. Milletimizin ruh köküdür. Bir inanç ve maneviyat iklimidir” dedi.



ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da yaptığı konuşmada, her sene düzenledikleri kurultaylarda tüm Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenlerle eğitim meselelerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ifade etti. Bekiroğlu, "İmam hatip okullarında kendi medeniyet köklerinin yanı sıra inanç ve değerleri konusunda herhangi bir mahcubiyet duymayan, düşünce, fikir ve inançlarını onurla ifade eden, kendinden emin, kararlı ve donanımlı bir neslin yetişmesi için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Dinimize Samimiyetle Sarılacağız

Ana temanın "Samimiyet" olduğu kurultayın sonuç bildirgesi de ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu tarafından kamuoyuna sunuldu. Sonuç bildirgesinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin İslam dininin evrensel değerlerinin bilinciyle birlikte tüm insanlığa eğitim faaliyeti sunmak için çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Bildirgede, dernek üyelerinin imam hatip okulları hizmetinin sunulmasının takipçisi olacakları belirtilirken, bu süreçte kamu kurumları, üniversiteler ve paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla başlatılan ilişkilerin önemine işaret edildi.



14.İmam Hatipliler Kurultayı’na katılan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise imam hatip liselerinin halkın değerlerini yansıtan okullar olduğunu belirterek, Türkiye'de yüz akı olarak tanımlanabilecek 250 civarında çok nitelikli imam hatip lisesi bulunduğunu söyledi. TEOG sınavının kaldırılmasından sonra ortaya atılan "eğitim sistemi değişiyor" iddialarının yersiz olduğunu ifade eden Tekin, "Türkiye'de eğitim sistemi cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hiç değişmemiştir. Sadece eğitimde bu ana felsefeye ulaşmak için kullanılan araçlar üzerinde minimal değişiklikler yapılmış.” dedi.



Mezun derneklerin örnek teşkil eden uygulama ve çalışmalarının katılımcılarla paylaşıldığı kurultayda, müfredat, imam hatiplerde kimlik inşası ve uluslararası bir model olarak imam hatipler ele alındı. İki gün boyunca İzmir Çeşme’de devam eden kurultay, sonuç bildirgesinin okunması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



ÖNDER 14. İMAM HATİPLİLER KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

2017-İZMİR

ÖNDER İmam-Hatipliler Derneği 14. İmam Hatipliler Kurultayı 07-08 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir/Çeşme’de “SAMİMİYETLE” temasıyla gerçekleştirildi. Kurultaya Türkiye’nin 81 ilinden; mezun derneklerimizin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, ÖNCÜ Spor Dernek Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, ÖNDER Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanları iştirak etti. ÖNDER Genel Başkanı Sayın Halit Bekiroğlu’nun katılımıyla icra edilen söz konusu iki günlük programda çok değerli tebliğler sunuldu. Yapılan istişareler ve müzakereler sonucunda aşağıdaki kararların milletimizin bilgisine ve takdirine sunulmasına karar verildi.



1. ÖNDER kurulduğu günden bugüne altmış yıldır; hiçbir maddi menfaat gözetmeden, en sıkıntılı günlerde her türlü zorluğu göze alarak samimiyetle çalışmalarına devam etmiştir. ÖNDER’in istikamet üzere yürümek niyetiyle çıktığı hayırlı yolda tek dayanağı tüm mensuplarının taşıdığı ve taşımayı vadettiği samimiyetleridir. Samimiyetimize binaen Rabbimizin bizlere lütfettiği merhametinin ve bereketinin devam etmesi temennisiyle ÖNDER, tüm gönüllüleriyle birlikte, istikamet üzere, inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir.



2. Dünyanın her bir köşesinde yaşayan tüm insanları Yüce İslam dininin hayat veren evrensel değerlerine davet etmenin sorumluluğu ve bilincinden hareketle; başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa eğitim faaliyeti sunmak için başlattığımız çabaları artırarak sürdüreceğiz.



3. Milletimizin tek bir ferdi dahi din eğitimi almak istediği ve çocuğunu İmam Hatip Okullarına göndermeyi arzu ettiği sürece bizler İmam Hatip Okulları hizmetinin sunulmasının takipçisi olacağız.



4. Kamu kurumları, üniversiteler ve paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla başlatılan ilişkilerin güçlendirilmesinin imam-hatip hizmetlerine katacağı ivmeyi önemsiyoruz. Bununla birlikte, milletimizin ilk günden beri, imam-hatip okullarını ve bu okulların öğrencilerini yerleştirdiği gönül dünyasının ortaya çıkardığı muazzam gücün, imam-hatip ruhunun yayılmasındaki kalıcı etkisini bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda, halkımızla el ele verip binaları, öğretmenleri, öğrencileri, yönetici ve velileriyle, okullarımızı sahiplenerek, İslam’ın doğru bir şekilde öğretildiği ve samimi bir şekilde yaşandığı ortamlar oluşturmanın mücadelesini sürdüreceğiz.



5. Sivil toplum kuruluşlarının, temel amaçlarından birinin, toplumsal hakları ve meşru beklentileri sahiplenmek olduğunun farkındayız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, öncelikle mensup ve mezunlarımızın, genel olarak da milletimizin haklı ve meşru beklentilerini dile getirmeyi önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da zayıf gördüğümüz, eleştiriye açık olduğunu değerlendirdiğimiz ve düzeltilmesinin millet yararına olduğuna inandığımız uygulamalara dair düşünce ve beklentilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.



6. İmam Hatip Okullarında; kendi medeniyet köklerinin yanı sıra, inanç ve değerleri konusunda herhangi bir mahcubiyet duymayan, düşünce, fikir ve inançlarını onurla ifade eden, kendinden emin, kararlı ve donanımlı bir neslin yetişmesi için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.





7. Öğrencilerimizin kendi yetenek ve kabiliyetlerini keşfedeceği, adil şartlarda öğrenim göreceği, değerlendirilip yönlendirileceği bir şekilde, eğitim sisteminin geliştirilmesinin, çocuklarımızın geleceğinin inşası bakımından hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede; çocuklarımızın özgüvenini sarsacak ve geleceğe dair umutlarına engel olacak her türlü belirsizliğin ortadan kaldırılması ve uygulanacak eğitim modellerinin bir an önce kararlaştırılmasına dair güçlü beklentimizi ifade ediyoruz.



Milletimize Saygıyla Duyurulur.

ÖNDER İMAM-HATİPLİLER DERNEĞİ