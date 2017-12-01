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İmamlar ezanı daha güzel okuyacak

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı her yaş ve her meslek grubuna hitap eden sanat kurslarına imamlar için makam kursunu da ekledi. Kuran-ı Kerim ve ezanın daha ahenkli okunabilmesi için düzenlenen kurslar Ocak ayında başlayacak.

İmamlar ezanı daha güzel okuyacak
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yeni yılla birlikte yeni kurslara başlayacak. Halen devam eden kurslara ilave olarak bu yıl ilk defa cami imamlarının ezanı ve Kuran-ı Kerim’i daha güzel ve ahenkli bir şekilde okumalarını sağlamaya yönelik makam kursları açılacak.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ayrıca güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan gençlere yönelik müzik ve resim kursları da açacak. Her iki kurs da ocak ayından itibaren başlayacak. Kurslar için başvurular 18-29 Aralık tarihlerinde yapılabilecek.
İHA
 
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