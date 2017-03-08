İmar ederken ihmal edemeyiz

KAYMEK kurslarına katılan kursiyerlere sertifika verilmesi töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehri imar ederken insanı ihmal etmediklerini ve insana yatırıma öncelik verdiklerini belirtti.

Anadolu’da marka haline gelen KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldı.

Programda KAYMEK kursiyerleri adına konuşan KOSGEB Girişimcilik Kursu Kursiyeri Meliha Tokdemir, hayalinin kendi işyerini açmak olduğunu söyledi ve bu hayalini KAYMEK kursu ve KOSGEB’in desteğiyle gerçekleştirdiğini belirtti.

KAYMEK Birim Müdürü Mürşide Gonca Aslan da konuşmasında yaptıkları güzel çalışmaları Başkan Mustafa Çelik’in verdiği destek ve imkanlarla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise insana yatırıma her zaman öncelik verdiklerini ifade ederek, “Tabii ki yollar, alt ve üst yapı gibi yatırımlar yapacağız; ancak şehri imar ederken insanı ihmal ederseniz toplumun geleceğini göremezsiniz. Bunun için de özellikle hanımlara yönelik hizmetleri artırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda KAYMEK’e yeni kurs merkezleri kazandırıyoruz. Dün Köşk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini attık. Cuma günü de Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini atacağız. Bu merkezlerde KAYMEK için dersliklerin yanı sıra hanımlara özel yüzme havuzu, fitness salonu gibi yerler bulunuyor. Talas’ta da sosyla merkez için güzel bir yer bulduk. Ayrıca Eskişehir Bağları’na KAYMEK Merkezi yapacağız. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediye binamız yanındaki Göznuru Kurs Merkezimiz hanımlarımıza yetersiz kalıyor. Valilik yanındaki eski özel idare binası belediyemize geçti. Bu binayı Göznuru’na tahsis edeceğiz. Şehrin meydanına en yakın binayı hanımlara tahsis etmemiz kadınlara verdiğimiz değerin göstergesidir. Kadınlarımızla ilgili bize gelen her projeyi bütçe kısıtlaması yapmaksızın onaylıyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, KAYMEK’in 400 kişilik bir kadro ile hizmet verdiğini de belirterek adeta Milli Eğitim gibi çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Hasta Kabul ve KOSGEB Girişimcilik Kursu Kursiyerlerine Başkan Mustafa Çelik ile eşi İkbal Çelik tarafından sertifikaları verildi. Törende ayrıca KAYMEK Birim Müdürü Mürşide Gonca Aslan, İkbal Çelik’e dünya kadınları adına bir çiçek takdim etti. Törene katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ile Kocasinan ve Melikgazi Halk Eğitim Müdürleri de kursiyerlere sertifika verdi.



İHA