İnsan Hakları Paneli

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ‘İnsan haklarının korunması ve kurumsallaştırılması’ adlı panele Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, panelistler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, “Modern dünyada insan haklarının içeriği ve kapsamı tartışmalıdır. Bu nedenle insan haklarını bir çerçeve içine oturtup, aynı şekilde devam edeceğini iddia edemeyiz. Günümüzde insan hakları hukuku alanında çalışanlar, insan haklarını yaşayan ve sürekli gelişen bir yapıya benzetmektedirler. Bu günkü insan hakları anlayışı Fransız İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra oluşturulmuş ve eksiklikleri giderilmeye başlanılmıştır.” diye konuştu.

Özkanca, “İnsan hakları tek sesli yönetime ve baskıcı liderlere karşı, insanın bir birey olarak sahip olduğu hakların bütünlüğünü ifade eden bir modelleme olarak karşımıza çıkmaktadır. 19'üncü yüzyılda Milliyetçiliğin ortaya çıkmasıyla kurulan Milli Devletler ile birlikte yazı anayasacılık gelişmeye başlamış ve bu sayede insan haklarının anayasalarda yer almasının önü açılmıştır.” ifadelerinde bulundu.

20’inci yüzyılda kurulan bazı devletlerin insan haklarına yer verdiğini söyleyen Özkanca, “20'inci yüzyıl ile birlikte koloniciliğin çözülmesi sonucu bağımsızlıkla oluşan devletler, yaptıkları yeni anayasalarda detaylı bir şekilde insan haklarına yer vermişlerdir." şeklinde konuştu.

İnsan hakları olmadan demokratik bir yönetimin söz konusu olamayacağını dile getiren Özkanca, “Birleşmiş Milletler Örgütü'nin 1950'lerden başlayarak, günümüze kadar oluşturduğu çok taraflı insan hakları belgeleri ile bugün bireyler bile uluslararası hukukta hakkını arayabilir hale gelmişlerdir. Bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Amerikan İnsan Hakları göze çarpan örneklerdir. İnsan hakları denince devletler ya da devletler karşısında özgürlüklerin onuru ve hakları korunun bireyler akla gelmektedir.” açıklamasında bulundu.

Konuşmalardan sonra panelistler katılımcıların sorularını yanıtladı.