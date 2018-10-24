İran Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Zargaran, ERÜ’de

Eczacılık Fakültesi Kırmızı Salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İran Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Dr. Arman Zargaran ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay konuşmasında, İslam tıbbında kullanılan ilaç bilgisinin Grek-İskenderiye, Hint ve İran tıbbının zenginliğinden sağladığını belirtti. İlkay, “İslam tıbbında kullanılan ilaçların çoğunun bitkisel olduğu görülmektedir. Günümüzde ise artık Kişiye Özel Tedavi üzerinde çalışılmaktadır. Aynı hastalığın teşhisi konulmuş iki hasta, aynı ilaca farklı tepkiler gösterebilir. Bir hasta uygulanan tedaviden fayda görürken, bir diğeri arzu edilen klinik sonuçlar yerine ilacın istenmeyen yan etkilerinden olumsuz etkilenebilir. Bu değişkenliğin bir kısmı hastalar arasındaki genetik ve diğer bazı biyolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Kişiye Özel Tedavi altında yatan düşünce de bu farklılıkları moleküler düzeyde değerlendirerek, belirli hasta gruplarının ihtiyaçlarına uygun butik tedavi yöntemleri geliştirmektir. Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin daha iyi, daha güvenli ve daha az maliyetli olması konusunda çok önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olsa da, sağlık pazarı gözle görülür bir şekilde ‘herkese uyan’ ürünlerden uzaklaşmaktadır. İlaçların kişiselleştirilmesinin önemli bir faydası da ilaç ile teşhisin etkileşiminde yatmaktadır. İlaçlar giderek daha kişiye özel hale gelmektedir. Bizlerin de bu gelişmeleri yakından takip etmemiz gerektiği inancındayım” şeklinde konuştu.



Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner ise, “İslam bilim tarihine ışık tutan nitelikli araştırmalar sayesinde, ülkemizin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada yetişmiş bilim insanlarının, tarih boyunca bilim ve teknoloji alanında yaptıkları önemli katkıların daha iyi anlaşılmaya başlandı” dedi.

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İran Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Dr. Arman Zargaran ise ‘Müslüman Bilim İnsanlarının Eczacılığa Katkıları’ konulu konferansında, İslam biliminin özellikle 9. ve 13. yüzyıllar arasında altın çağını yaşadığını söyledi.

Zargaran, Müslüman bilim insanların dünya eczacılığına yeni ilaç ve ilaç hammaddeleri, kimyasal yöntemler, laboratuvar araç-gereçleri ve bilimsel kaynak eserler kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.



Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay’ın, Dr. Arman Zargaran’a plaket takdiminin ardından sona erdi.

