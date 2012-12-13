İşaret Dili Kursu'nu Tamamladılar

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Karadeli, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun ve sertifika alan kursiyerler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Karadeli, “Gerçekten bu sertifikayı aldığınız için hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bizim buradaki hedefimiz engelli kelimesini ortadan kaldırmak. Engellilerimiz son yıllardaki programlar ile daha aktif hale geldi. Birçoğu evlerinden çıkarak etkinliklere katıldılar. Bu tür programlar yapmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. İnşallah bu aldığınız eğitimi diğer kurumlarda yapacaktır. İşitme engelliler her kurumda her hakka sahiptirler bu nedenle taleplerini sunacaklar ve istediklerini alacaklar. Biz de bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onların konuştuğu dili onlar gibi anlamamız gerekir.” diye konuştu.

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun ise, “Günümüzün gelişen teknolojik kitle iletişim araçlarından bireysel erişim araçlarına kadar insanlığın önemli kazanımlar elde etmesine ve hayatını kolaylaştırmasına yol açmıştır. Ancak bu durum insanlığın varoşundan bu yana kullanılmış konuşma işaretleşme bakışma ve benzeri kaynağı insan olan temel iletişim yöntemlerinden vazgeçilmesini sağlayamamıştır. Tam tersine büyüyen ve karmaşıklaşan dünyayı anlayabilmek için bu hassasiyetimizi daha iyi anlamamız gerekmektedir. Yani geçmişte nereye gidiyorsun? cevabı, belki eve ve işe şeklinde verilirken, bugün bunun cevabını fikri planda varmak istediğimiz hedef olarak dahi verebiliriz. Bu durum bizlerle birlikte yaşamak zorunda olan işitme engellilerinde kendilerini ifade edebilmeleri ve anlaşılabilmeleri herkesin kullandığı ortak bir lisana sahip olmalarını, bu lisan ise, bunlara hizmet verecek görevlilerce bilinmesine zorunlu kılmaktadır.” şeklinde konuştu.