Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İşkur'dan Muhasebecilere Kısa Çalışma Ödeneği Semineri

2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında işverenlere sunulan teşviklerden olan kısa çalışma ödeneğinin yararlanma şartları ve uygulamaları hakkında muhasebecilere seminer verildi.

İşkur'dan Muhasebecilere Kısa Çalışma Ödeneği Semineri

2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında işverenlere sunulan teşviklerden olan kısa çalışma ödeneğinin yararlanma şartları ve uygulamaları hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Şimşek’in katılımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Kurulu Grup Başkanı Suat Hayri Akpınar, İş Müfettişi Mehmet Saygıner ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı İstihdam Uzmanları Ekmel Onur Aydın ile Murat Günal’ın sunumuyla Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında bilgilendirme semineri düzenlendi.



Düzenlenen seminerde işverenlerin kısa çalışma ödeneği başvurusunun nasıl yapacağı ve dikkat edilmesi gereken önemli konular üzerinde duruldu. Seminer işveren ve temsilcilerinin kısa çalışma ödeneği sorularıyla sona erdi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerIşkurMuhasebeEgitimSEMİNER
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.