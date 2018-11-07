İŞKUR, Kayseri Üniversitesi’nde Semineri Düzenledi

Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Karaköse İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Berna Yıldız Yetök ve Cumaali Yeşilyurt ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Karaköse, etkinliğin amacı hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Rektör Karamustafa, “Sevgili gençler kariyer aslında almış olduğumuz eğitimle doğrudan alakalı olmakla beraber, kariyer hayatta kendimizi nasıl yetiştirdiğimizle alakalıdır. Bu bağlamda ben kariyerin dört ana unsur üzerine oturduğunu düşünmekteyim. Bunlardan birincisi almış olduğumuz eğitim. Şuanda bu çatı altında öğrenim görüyorsunuz. Buradaki hocalarınız devletimizin sağladığı fiziksel ve teknik imkânlar, sizlerin mesleki becerilerinizin daha iyi gelişmesine, daha nitelikli meslek elemanı ve teknik elemanlar teknikerler olmanız açısından sonra derece önemlidir” diye konuştu.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak’da konuşmasında İŞKUR faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ak, “Türkiye İş Kurumu ulusal istihdam politikalarının belirlenmesi, korunması geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesinde rol alan işgücü piyasalarının önemli aktörlerinden biridir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaların ardından İş ve Meslek Danışmanları Berna Yıldız Yetök ve Cumaali Yeşilyurt ise “İş Başı Eğitim Programı” hakkında bilgiler verdi.

