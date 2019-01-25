İŞKUR'la Protokol İmzalandı

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ile senato üyeleri katıldı.



Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında, Kayseri Üniversitesi’nin fonksiyonları hakkında bilgiler verdi.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi’nin bir takım fonksiyonları var. Bu fonksiyonlarından birincisi ve en temel fonksiyonu örgün öğrenim kapsamında öğrenci yetiştirmektir. Diğer fonksiyonlar ise iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygulamalı öğretim yapmak ve diğer taraftan da akademik çalışmalarda bulunmaktır” dedi.



Üniversitelerin genel akademik çalışmada bulunma ve öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, yaygın eğitime de katkı sağlama adına da işlevleri olduğunu kaydeden Rektör Karamustafa, sözlerine şöyle devam etti:

“İŞKUR ile bugün imzaladığımız protokol çerçevesinde, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan kaynaklarının yetişmesine katkıda bulunacağız. Son 15-20 yıldır İŞKUR gerçekten güzel projelere imza atmaktadır. Türkiye İş Kurumu, bugün, insanların kariyerine yön vermekte ve iş gücünün günün değişen koşullarına cevap verebilecek hale getirilmesi için de ciddi fonksiyonlar yerine getirmektedir. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü de bu çerçevededir.”

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek de konuşmasında İŞKUR’un faaliyetlerini anlattı.



İŞKUR İl Müdürü Ayçiçek, “Şuanda Kayseri’de 5 binin üzerinde işsizlik sigortasından, Toplum Yararına Sistemi dediğimiz sistemden yararlanan çalışanımız var. Toplum Yararına dediğimiz, kamu sektörü alanında işçi çalıştırma maksadıdır. Örneğin belediyelere işçiler veriyoruz. Belediyelerin temizlik işlerinde, park ve bahçelerde çalıştırılması için. Veya üniversitemizde öğrencilerimizin yararlandırdığı yerlerin temiz olması için işçiler veriyoruz. Yine bu kapsamda işgücü yetiştirme kursları açmaktayız. Geçen yıl çok sayıda kurs açtık. Burada kursa katılanlara da ücret ödüyoruz. Nitekim imzaladığımız protokolde tahmin ediyorum, Kayserimizin çok ihtiyacı olduğu bir branştır. Çok özellikli olması nedeniyle bugün bir törenle bunu imzalamaktayız. Böyle bir imkânı verdiği için üniversitemize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mesleki eğitim kursları tip işbirliği protokolüne, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek imza attı.

