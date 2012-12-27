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İslam ve Estetik Konferansı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Koç tarafından ‘İslam ve Estetik’ konulu konferans verildi. Prof. Dr. Turan Koç, “Ecdadımız sarığından sakalına kadar bir estetik içindedir” dedi.

İslam ve Estetik Konferansı
İslam’da, yabancı kültürlerle karşılaşıncaya kadar estetik konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Prof. Dr. Turan Koç, “Ne zaman ki yabancı kültürlerle tanışmaya başladık, ondan sonra İslam’da estetik gündeme geldi” dedi.
Prof. Dr. Koç, “Estetik, her zaman içinde olduğumuz yaşadığımız, bir yerde kendimizi göstermenin şartı olarak bildiğimiz bir konu. Ama ders olarak pek incelenmemiş, üzerinde durulmamış” diyerek şu şekilde konuştu:
“Bütün İslam dünyasında fazla irdelenmemiş bir konu. Bunu biz başka kültürlerle karşılaştıktan sonra önemini kavrıyoruz. Ecdadımız estediğe medreselerde okullarda okutmamışlardır. Müfredatlarında böyle bir ders yok. Ama yaptıkları, kurdukları, yürüyüşlerinden gülüşlerine varıncaya kadar bütün hayatları bir estetik içindedir.
Zaten estetik kelimesinden çıkarak estetiğe varamayız. Duygumuz ve yaşantımız estetik olur ondan dahası kolaydır. Geriye doğru baktığımızda şiir olarak, edebiyat olarak, mimari ve medrese açısından, görsel açıdan hüsnü hat, tezhip gibi, minyatür gibi, ahşap oymalar gibi gözümüze hitap eden ne varsa, sarığından sakalına kadar tutun da ecdadımız bir estetik içindedir.”
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