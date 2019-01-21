İşte ÖSYM ve YÖKDİL sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun düzenleyeceği, yabancı dil sınavları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hakkında kurumların resmi internet sitelerinde sınav tarihleri hakkında şu bilgiler yer alıyor:



YABANCI DİL SINAV TARİHLERİ

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan sınav takviminde 2019 yılının Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nın ilki olan YDS/1 sınavı 24 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adaylar 30.01.2019 - 06.02.2019 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 21.02.2019- 21.02.2019 23:59 tarihinde geç başvuru gününde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sınav sonuçları ise 19.04.2019 tarihinde açıklanacak.

2019 yılının Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nın ikincisi olan YDS/2 sınavı 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adaylar 16.07.2019 -24.07.2019 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 02.08.2019- 02.08.2019 23:59 tarihinde geç başvuru gününde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sınav sonuçları ise 01.10.2019tarihinde açıklanacak.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlediği ve kısa adıyla YÖKDİL olarak bilinen altıncı YÖKDİL sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 30 Ocak 2019 – 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Altıncı YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik kadro başvuruları ve akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.



ALES SINAV TARİHLERİ

2019 yılının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın birincisi olan ALES/1 sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adaylar 05.03.2019 -13.05.2019 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 28.03.2019 -28.03.2019 23:59 tarihinde geç başvuru gününde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sınav sonuçları ise 30.05.2019 tarihinde açıklanacak.

2019 yılının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ikincisi olan ALES/2 sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adaylar 09.07.2019 -17.07.2019 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 31.07.2019- 31.07.2019 23:59 tarihinde geç başvuru gününde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sınav sonuçları ise 17.10.2019 tarihinde açıklanacak.

Sınavlara girecek adaylar daha detaylı bilgi için ve diğer sınav tarihleri için ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html internet sitesinden ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun internet sitesinden sınav hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşabilirler.

