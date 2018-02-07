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İYC’de Oğuz Memiş güven tazeledi

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Geniş katılımla gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan Oğuz Memiş güven tazeledi.

İYC’de Oğuz Memiş güven tazeledi

İlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şube Müdürü Atabay Çelik’in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Şube Başkanı Oğuz Memiş, yapılan eğitim faaliyetleri, hizmete sunulan spor merkezi, yüzme havuzu, öğrenci yurtları hakkında geniş kapsamlı bilgi verdi.
Daha sonra faaliyet ve mali raporlar okunarak ibra edildi. Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Şimşek ve İYC Genel Merkez Teşkilat Müdürü Rafet Gayretli’nin yaptığı konuşmanın ardından oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.
Oylamanın ardından Güven tazeleyen Oğuz Memiş yapılan yatırımların ve faaliyetlerin devam edeceğini belirterek tüm üyelere teşekkürlerini sundu.
İYC Kayseri Şubesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Oğuz Memiş, Şahin Güven, Ahmet Doğan, Ahmet Kurt, Mustafa Tekelli, Harun Çelik, Ali Aydın, Süleyman Akyürek, Orhan Gözel, Esat Yapıcı, Mehmet Kütahneci, Ali Mazıcıoğlu, Mustafa Gengeç, H. Mustafa Çapan.
Kayseri Gündem
 
 
 

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İLİM YAYMA CEMİYETİOğuz Memiş
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