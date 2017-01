İyilik için kod yazdılar Crossover Türkiye öncülüğünde organize edilen Java For Good – İyilik İçin Java etkinliğinde bir araya gelen en az 10 yıl deneyimli 40 kıdemli yazılım geliştirici 12 saat süren etkinlikte Mültecilik, Küresel Isınma ve Sokak Hayvanları gibi önemli toplumsal sorunlara çözüm aradı.

10 Aralık 2016 tarihinde Türkiye'nin Mültecilik, Küresel Isınma ve Hayvan Hakları gibi sorunlarına teknoloji çözümleri aramak üzere Crossover öncülüğünde Türk Kızılayı, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu), Oracle ve ActiveBuilder'ın destekleriyle 40 kıdemli yazılım geliştirici bir araya gelmesiyle organize edilen Java For Good – İyilik İçin Java etkinliğinde katılımcılar 12 saat aralıksız olarak önemli sorunlara çözümler üretmek için kod yazdılar.

Hackathon olarak adlandırılan etkinlikte, kitle fonlamadan mobil uygulamalara, konum servislerinden içerik yönetimine pek çok farklı ürün geliştirildi. İlerleyen günlerde bu projeler başta Kızılay ve Haytap (Hayvan hakları federasyonu) olmak üzere tüm ilgililerle açık kaynak ücretsiz olarak paylaşılacak.

Etkinlik esnasında görüşleri alınan katılımcılar, ülkemizde ilk kez bu şekilde bir etkinliğin düzenlendiğini, etkinlik sonrasında elde edilecek bazı kazançlardan çok öte, ülkemizin hatta dünyanın önemli sorunları için bir kıvılcım yakmanın mutluluğunu yaşıyoruz dediler.

Crossover Türkiye Genel Müdürü Sinan Ata konuyla ilgili olarak "Konforlu koltuklarımızdan Türkiye'nin gerçek sorunlarını eleştirmek yerine çözüm üretmeye çalıştık, 12 saatte bu sorunları kökten çözmemiz mümkün değil ancak çözüm yolunda bir başlangıç yaratabileceğimize inandık. Türk insanının yardımseverliği ve özverisinden esinlenerek ortaya çıkardığımız Java for Good isimli bu sosyal sorumluluk konsepti Rusya, Romanya ve Polonya'ya taşınarak uluslararası bir boyut kazanacak. Ülkemizin geleceğinin teknolojiyle, bilhassa yazılım teknolojileriyle gelişeceğini biliyoruz. Bu sebeple bunu ortaya çıkarmak üzere önümüzdeki günlerde de yeni projelere imza atacağız. Diğer taraftan, biz proje ortaklarımız ve katılımcılarımızla etkinlik esnasında çalışırken yanı başımızda gerçekleşen hain terör saldırısı bizleri derinden yaraladı, şehitlerimize rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Crossover'ın globaldeki yöneticileri tarafından değerlendirilecek olan projeler sonrasında Crossover başarı kriterlerine uygun adaylar Crossover'dan Java Chief Architect pozisyonda işe girebilmek için son adım olan mülakat adımından başlama şansı elde edecek. Bunun yanında değerlendirme ekibi tarafından verilecek en yüksek puanlı projenin sahibine iPhone 7 Plus hediye edilecek.

