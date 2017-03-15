memursen72f90.gif
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İyiliksever imam hatiplilerden başkan Cabbar’a ziyaret

“İmam hatipler İyilikte Yarışıyor” Projesi kapsamında faaliyet gösteren iyiliksever Kız İmam Hatip Öğrencileri, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermek için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

İyiliksever imam hatiplilerden başkan Cabbar’a ziyaret
Öksüz, yetim ve boşanmış ailelerin çocuklarının bir günlerini renklendirmek adına yürütülen projede tespit ettikleri çocuklarla el baskısı, elma şekeri, kitap, boyama kalemi dağıtımları, şarkı söyleme ve balon etkinliği düzenleyerek eğlence dolu bir gün yaşatan Kız İmam Hatip Öğrencilerini ve Okul Müdürü Müfit Türkmenoğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Cabbar “Yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projesi bir çok güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bir yetimin, bir öksüzün yüzünü güldürdüğünüz için Yüce Mevla’dan sizlerin de yüzünü güldürmesini niyaz ediyorum. Belediye olarak desteklediğimiz “Her Zaman Yanınızdayız” projesi de benim en çok sevdiğim ve önemsediğim projeler arasındadır” diyerek istekleri durumunda her zaman maddi-manevi destek olmaya hazır olduklarını belirtti. (Kurum haberi)
 
banner172
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.