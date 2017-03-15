İyiliksever imam hatiplilerden başkan Cabbar’a ziyaret

Öksüz, yetim ve boşanmış ailelerin çocuklarının bir günlerini renklendirmek adına yürütülen projede tespit ettikleri çocuklarla el baskısı, elma şekeri, kitap, boyama kalemi dağıtımları, şarkı söyleme ve balon etkinliği düzenleyerek eğlence dolu bir gün yaşatan Kız İmam Hatip Öğrencilerini ve Okul Müdürü Müfit Türkmenoğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Cabbar “Yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projesi bir çok güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bir yetimin, bir öksüzün yüzünü güldürdüğünüz için Yüce Mevla’dan sizlerin de yüzünü güldürmesini niyaz ediyorum. Belediye olarak desteklediğimiz “Her Zaman Yanınızdayız” projesi de benim en çok sevdiğim ve önemsediğim projeler arasındadır” diyerek istekleri durumunda her zaman maddi-manevi destek olmaya hazır olduklarını belirtti. (Kurum haberi)

