Kadir Has Orta Okulu yıl sonu şenliği

Kadir Has Orta Okulu’nun yapmış olduğu yıl sonu şenliğine Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Müftüsü Yahya Çankaya, KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu, Okul Müdürleri, okul öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Kadir Has Orta Okulu öğrencileri tarafından yapılan resmi sergisinin açılışı yapıldı ve ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Kadir Has Orta Okulu Müdürü Erdem Sarıaslan, “ Biz öğretmenler gelişmenize etki eden faktörlerin en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak, birlikte çalıştığımız süre içinde sizlere en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini vermeye çalıştık. Sizinle yorulup, sizin başarılarınızla gururlandık. Her insanın bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerinizi ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Bu inançla eğer, hayatınıza bir pencere açıp, temelinize birkaç damla su, ufkunuza bir tutam ışık olduysak ne mutlu bize. Tüm yaşamanızın değerli ailelerinizle birlikle sağlıklı, başarılı ve mutlu geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Şenlikte, öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler törene katılan protokol ve velilerin büyük ilgisini çekti.

