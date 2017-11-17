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Kamçı’nın “Güvenli Okul Projesi” ziyaretleri sürüyor

Vali Süleyman Kamçı, Güvenli Okul Projesi kapsamında Osman Ulubaş Fen Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kamçı’nın “Güvenli Okul Projesi” ziyaretleri sürüyor
Osman Ulubaş Fen Lisesini ziyaret eden Vali Kamçı’yı, İl Milli Eğitim Müdür Osman Elmalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Hayırsever Osman Ulubaş, okul idarecileri ve öğrenciler karşıladı.
İlk olarak okul etrafında incelemelerde bulunan Vali Kamçı, öğrencilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.
Okulun kamera sistemini de kontrol eden Vali Kamçı, okul servislerindeki kamera sisteminin de okul müdürlüğü tarafından denetlenmesi ve her gün nöbetçi öğretmenlerin servisleri kontrol etmesi ile okul yakınındaki parkta bir kişi görevlendirilerek, öğrencilerin güvenliğini takip etmesi talimatını verdi.
Vali Kamçı, okul ziyaretinde öğrencilerle bir süre sohbet ederek derslerinin durumu hakkında bilgi aldı.
İHA
 
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