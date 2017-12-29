Karaboğa ‘yapay zekâ’yı anlattı.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube "Kariyer Günleri" programlarını sürdürüyor. Eğitim Gençlik ve Kültür Merkezinde yapılan kariyer günleri programlarının bu haftaki konuğu Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Derviş Karaboğa oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 17:12