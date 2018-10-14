Karamustafa: “Kayseri Üniversitesi bir kampüs üniversitesi olmayacak”

Kayseri Üniversitesinin Develi, Tomarza ve Pınarbaşı’nda aktif eğitim veren meslek yüksekokulları bulunduğunu hatırlatan Rektör Karamustafa, halihazırda aktif olmayan Bünyan, Yeşilhisar, Yahyalı ve İncesu’daki meslek yüksekokullarında, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bölümlerin açılacağını ifade etti. Klasik bir kampus üniversitesi olmayacaklarının altını çizen Karamustafa, “Üç ilçemizde aktif, 4’ünde de aktif olmayan meslek yüksekokullarının altyapısını planlı bir şekilde oluşturduktan sonra, eğitim içerikleri ve modellerini bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz. Bir taraftan OSB MYO’larında iş dünyasının, sanayinin ihtiyaç ve dinamiklerini dikkate alarak programlar açmayı ve eğitim modülleri oluşturmayı planlarken, ilçelerde ise bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak veya destek olacak programlar açacağız. Doluluğu yüksek olan ama bölgeyle entegre programların açılması söz konusu olabilecek” dedi.



İş dünyası ile entegre bir eğitim modeli

Üniversite olarak iş dünyasının beklentilerini karşılayabilecek, daha öğrencilik yıllarından itibaren öğrencilerin iş dünyasının içerisinde yer alabileceği bir eğitim modeli benimsediklerini, bu kapsamda Kayseri OSB’de bir meslek yüksekokulu kuracaklarını kaydeden Karamustafa, geçtiğimiz günlerde OSB’de incelemelerde bulunduklarını hatırlattı. Ekip olarak Kayseri Üniversitesini daha iyiye taşımak için gayret ettiklerini vurgulayan Karamustafa, “Şu anda bir yapılanmaya gidiyoruz; hem üniversite içinde çalışmalarımız devam ediyor hem de üniversite dışarısında özellikle meslek yüksekokullarını yeniden yapılandırabilmek için OSB MYO’sunun oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İş dünyasıyla entegre uygulamalı eğitim verebilmek için yine iş dünyasıyla bütünleşebilecek, birlikte hareket edebilecek; sanayinin, iş adamlarının, iş dünyasının, mühendisin üniversitenin içinde olduğu ama bir yandan da üniversitenin sanayinin içerisinde olduğu bir öğretim modelini benimseyerek, daha nitelikli, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren ve iş dünyasının dinamikleriyle birlikte hareket edebilen bir eğitim sistemi oluşturmak istiyoruz. Bunun için de ülkemizde bazı üniversitelerin bünyesinde bulunan OSB MYO’larının oluşturulması yönünde ciddi çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmaları en kısa zamanda harekete geçirip bu bağlamda özellikle teknik anlamdaki meslek yüksekokulu ya da önlisans eğitimini sanayinin içine taşımayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

