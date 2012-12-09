Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği'nde (KAYGED) düzenlenen programda öğretmen ve öğrencileri aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımına ilgi büyük oldu. Aşure dağıtımın ardından konuşan KAYGED Başkanı Yalçın Bulut, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını bu yıl yeniden yaptık. Burada yaklaşık 250 kişilik bir aşure dağıtımı yaptık. Bu aşureleri öğretmen, öğrenci ve yoldan geçen vatandaşlarımıza ikram ettik.” dedi.
KAYGED Aşure Dağıttı
Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) öğrenci ve öğretmenlere aşure dağıttı.
09 Aralık 2012 Pazar 13:29
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