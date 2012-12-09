KAYGED Aşure Dağıttı

Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği'nde (KAYGED) düzenlenen programda öğretmen ve öğrencileri aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımına ilgi büyük oldu. Aşure dağıtımın ardından konuşan KAYGED Başkanı Yalçın Bulut, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını bu yıl yeniden yaptık. Burada yaklaşık 250 kişilik bir aşure dağıtımı yaptık. Bu aşureleri öğretmen, öğrenci ve yoldan geçen vatandaşlarımıza ikram ettik.” dedi.