Kaymakam Duru Develi Lisesi'ni ziyaret etti

Kaymakam Murat Duru, ilçenin tarihi lisesi olan Develi Lisesi'ni ziyaret ederek okul müdürü ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Duru, kaymakamlık olarak öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretleri bütün okullarda sırasıyla gerçekleştireceklerini belirterek, "İlçemizin başarılı liselerinden biri olan Develi Lisemizin öğrencilerini ziyaret edip onlarla sınıflarda kısa ve özlü sohbetler yaparak sorunlarını dinledik. Yavrularımıza nacizane başarının sırlarından bahsederek onların motivasyonunu artırmaya çalıştık. Yine öğretmenlerimizle fikir alış verişinde bulunarak onlara her daim gönülden destekçileri olduğumuzu ifade ettik. Başarı çıtamızı ve verimliliğimizi daha da artırmak için öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için her zaman elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız inşallah" dedi.