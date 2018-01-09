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KAYMEK 2. dönem kayıtları başladı

KAYMEK’te ikinci dönem kurs kayıtları başladı. İkinci dönemde 16 tesiste ve 98 farklı branşta kurs hizmeti verilecek.

KAYMEK 2. dönem kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK’te ikinci dönem kursları için kayıtlar 16 farklı tesiste başladı. Her dönem olduğu gibi yine büyük ilgi gören kayıtlar internet üzerinden de online olarak yapılabiliyor.

KAYMEK’in en son açılan kurs merkezi olan Kayseri Mahallesi KAYMEK Sanat Merkezi de bu dönem kurs kaydı almaya başladı. KAYMEK yeni dönemde mevcut kurslarına ilave olarak Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Görsel Programlama, İlk Yardım, İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum eğitimi ile Senaryo Yazarlığı gibi branşlarda da kurslar açtı.
İHA
 
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