KAYMEK eğitimcileri öğrencilerini ziyaret ediyor

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin gerçekleştirdiği aile ziyaretleri ile öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumları incelenerek ailelere öğrencilerin akademik başarısı hakkında bilgi veriliyor. 11 merkezde eğitim gören 10 bin 400 öğrencinin aileleri dönem içinde belirli periyotlarla ziyaret ediliyor.

Bu ziyaretlerde, öğrencinin ihtiyaçları, aile yapısı, çalışma ortamı gibi konular tespit edilerek bu şartların düzeltilmesine yönelik çalışma yapılıyor.

İHA