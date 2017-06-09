KAYMEK Göznuru Cumhuriyet Meydanı'nda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYMEK’in yeni Göznuru Kurs Merkezi’ni gezdi. Başkan Çelik, KAYMEK’lerin halka huzur veren merkezler olduğunu ve adeta rehabilitasyon merkezleri gibi çalıştığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYMEK’in Göznuru Kurs Merkezi’nin yeni hizmet birimlerinde incelemelerde bulundu. Daha önce Melikgazi Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi gibi kurumlar tarafından kullanılan ve Cumhuriyet Meydanı’na bakan tarihi bina KAYMEK kurs merkezi olarak hizmete girdi.

Göznuru Kurs Merkezi’nin hizmet birimlerini tek tek gezen Başkan Mustafa Çelik, yeni hizmet binasında yapılacak kurslarla ilgili bilgiler aldı. Burada yaptığı açıklamada Göznuru Kurs Merkezi’nin daha önce Büyükşehir Belediyesi yanında olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, “Göznuru, şimdilik 8 derslikten oluşan yeni üniteleriyle son derece geniş, modern ve refah bir yere taşındı. Şehrin merkezinde, kalbinde ve tarihi bir binada hizmet verecek. Daha önce Büyükşehir Belediyesi yanındaydı. Şimdi üç misli daha büyük bir mekana sahip oldu. Şu an binanın bir bölümünde yer alan Göç İdaresi’nin taşınmasıyla kapasite yeniden ikiye katlanacak” dedi.

Göznuru Kurs Merkezi’nde 16 farklı branşta 450 kursiyere hizmet verildiğini dile getiren Başkan Çelik, KAYMEK kursları sayesinde özellikle hanımların kendilerini geliştirdiğini ve yeni arkadaşlıklar edindiklerini söyledi. Başkan Çelik, KAYMEK’in insana yatırım konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu kaydetti.

“KAYMEKLER REHABİLİTASYON MERKEZİ GİBİ”

KAYMEK’lerin çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini, bireysel ve toplumsal pek çok faydalar sağladığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “KAYMEK kurslarımız bir taraftan aile bütçelerine katkı verecek meslekler öğretirken, bir taraftan hobi kursları veriyor. Ayrıca KAYMEK Huzur Çınarı projemiz de yıkılmak üzere olan yuvaları kurtarıyor. KAYMEK’in en başarılı işlerinden birisi de bu çalışması. Kurtarabildiğimiz bir yuva bile bizim için çok önemli. Kurslarımıza gelen hanımlar boş vakitlerini değerlendirdikleri gibi edindikleri sosyal çevre ile ruhen rahatlığa ulaşıyor. Huzur Çınarı ile de bunu destekliyoruz” dedi.