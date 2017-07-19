Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYMEK ile durmak yok, eğitime devam

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK yaz döneminde de eğitimlerini sürdürüyor. KAYMEK, yaz döneminde 16 branşta meslek edindirme ağırlıklı kurslar veriyor.

KAYMEK ile durmak yok, eğitime devam
Sanat ve mesleki eğitim kurslarında Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK, 16 farklı branşta yaz kursu açtı. İhtiyaç duyulan meslek dallarında açılan kurslara çok sayıda kursiyer katılıyor. Yıl boyunca mesleki eğitim kurslarından hobi kurslarına kadar 14 kurs merkezinde ve 99 branşta kurs hizmeti veren KAYMEK, yaz döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
 
28 Haziran’da başlayan yaz kurslarında meslek edindirme ağırlıklı kurslar açıldı. KAYMEK tarafından verilen Adli Kalem İşleri, Bilgisayar Destekli Programlar, Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, Diksiyon, Hasta Kabul İşlemleri, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi, Temel Muhasebe, Web Tasarımı, İngilizce, Almanca gibi kurslar büyük ilgi görüyor.
 
Kurum Haberi
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.