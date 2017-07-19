KAYMEK ile durmak yok, eğitime devam

Sanat ve mesleki eğitim kurslarında Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK, 16 farklı branşta yaz kursu açtı. İhtiyaç duyulan meslek dallarında açılan kurslara çok sayıda kursiyer katılıyor. Yıl boyunca mesleki eğitim kurslarından hobi kurslarına kadar 14 kurs merkezinde ve 99 branşta kurs hizmeti veren KAYMEK, yaz döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



28 Haziran’da başlayan yaz kurslarında meslek edindirme ağırlıklı kurslar açıldı. KAYMEK tarafından verilen Adli Kalem İşleri, Bilgisayar Destekli Programlar, Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, Diksiyon, Hasta Kabul İşlemleri, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi, Temel Muhasebe, Web Tasarımı, İngilizce, Almanca gibi kurslar büyük ilgi görüyor.



Kurum Haberi





