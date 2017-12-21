KAYMEK'in kurdele nakışı sergisi açıldı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Kayseri Park AVM’de Kurdele Nakışı Sergisi açtı. Serginin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik yaptı. 200’e yakın eserin ter aldığı sergiyi katılımcılarla birlikte gezen İkbal Çelik, KAYMEK kurslarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. KAYMEK’in geniş bir aile olduğunu ifade eden Çelik, tüm çalışanların özveriyle gayret gösterdiklerini söyledi. KAYMEK kurslarına katılan hanımların da aile ortamında çok güzel ürünler ortaya koyduklarını dile getiren İkbal Çelik, “KAYMEK’e gelenlerde stres kalmıyor. Stresli olanları KAYMEK’e bekliyoruz. Kurslardan çok mutlu şekilde ayrılırlar diye düşünüyoruz. KAYMEK’te bir aile sıcaklığı var. KAYMEK ile tanışmayanların gelip görmelerini ve burayı keşfetmelerini öneriyorum” diye konuştu.



İHA

