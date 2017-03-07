KAYMEK kazandırıyor

Anadolu’nun en kapsamlı kurs merkezi olan KAYMEK, kursiyerlerine hobi amaçlı kursların yanında mesleki eğitim de veriyor. KAYMEK’in mesleki eğitim kurslarından olan sanayi tipi dikiş makinesi kursu çok sayıda kursiyerin iş sahibi olmasını sağlıyor. Erkilet’teki KAYMEK Merkezi’nde sanayi tipi dikiş makinesi kursuna katılan kursiyerler aile ekonomisine katkı sağlamaya başladılar. Kursiyerlerden evli ve iki çocuk annesi Meltem Tarı, evde boş durmamak için başladığı KAYMEK kursunda sanayi tipi dikiş makinesi ve overlok makinesi kullanmayı öğrendiğini belirtti. Şu anda internet üzerinden sipariş alarak önlük diktiklerini ifade eden Meltem Tarı, bu şekilde ailesine katkıda bulunduğunu kaydetti. Evli ve üç çocuk annesi Derya Türker de evde oturan bayanlara seslenerek KAYMEK’te kendilerini geliştirme fırsatını değerlendirmelerini istedi.

KAYMEK Eğitmeni Mukaddes Şener ise, sanayi tipi dikiş makinelerinin çok bilinen bir kurs olmadığını; ancak doluluk oranının çok yüksek olduğunu belirterek, "Sanayide kullanılan makineleri kursiyerlerimize öğretiyoruz. Seri ve düzgün dikimi öğreniyorlar. 3,5 aylık kursumuz sonunda MEB onaylı sertifika veriyoruz. Çalışmak isteyen kursiyerlerimize tekstil sanayinde ara eleman olarak iş bulma imkanı sağlayabiliyoruz. Kursiyerlerimiz kendi evlerinde sipariş alıp aile bütçesine katkıda bulunma imkanına da sahipler” diye konuştu.

İHA

