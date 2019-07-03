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KAYMEK, Türkiye birincisi çıkardı

Öğrencilere eğitim desteği veren KAYMEK bünyesindeki Genç KAYMEK, Liselere Giriş Sınavı’nda Türkiye birincisi çıkarma başarısını gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Genç KAYMEK öğrencisi Fatih Vahip Demir ile görüştü ve başarıyı ödüllendirdi.

KAYMEK, Türkiye birincisi çıkardı

Liselere Girişi Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olma başarısını gösteren Fatih Vahip Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Fatih’i bu başarısından dolayı tebrik eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’in yaptığı önemli çalışmaların ürünlerini alıyoruz. Öğrencimiz LGS’de Türkiye birincisi oldu. Hem kutluyoruz, hem de başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencimiz yazılım mühendisi olacağını söylüyor. Bu konuda da kendisine her türlü desteği vereceğiz. KAYMEK’teki gerek öğretmenlerimize gerek birim yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu sayının daha da artmasını diliyorum” dedi.

Fatih Vahip Demir de üç yıldır Genç KAYMEK öğrencisi olduğunu ifade ederek, “KAYMEK’in verdiği hizmetlerden dolayı memnunum. Üç yıldır eğitim görüyorum. Gerçekten bana çok katkıları oldu. Başkanımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Fatih Vahip Demir’i başarısından dolayı altınla ödüllendirdi.
 

İHA

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