KAYMEK’ten sosyal medya semineri

Lise öğrencileri ve üniversite sınavına çalışan mezun öğrencilere yönelik KAYMEK tarafından önemli bir seminer gerçekleştirildi. Genç KAYMEK öğrencilerinin de iştirakiyle Şehir Tiyatrosu’nda yapılan seminere konuşmacı olarak USMED Avrupa Başkanı Mehmet Ardıç ile Sosyal Medya Optimizasyonu Eğitmenleri Ömer Faruk Akbulut ile Muhammed Onur Ateş katıldı.



USMED Avrupa Başkanı Mehmet Ardıç, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği seminerde sosyal medyanın zararlarını anlattı ve sosyal medya bağımlılığı üzerinde durdu. Ülkemizde 42 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Ardıç, sosyal medyanın olumsuz etkilerinden bahsederken insanların birbirinden uzaklaştığını söyledi. Ardıç, gençlerin sosyal medyaya ayırdıkları vakti nasıl değerlendirebileceklerini sorgulayarak, “Günde 1 buçuk saat sosyal medyaya ayıran bir kişi yılda 540 saat sosyal medyada kalıyor. Bu sürede bir yabancı dili, bir enstrümanı öğrenmek ya da 27 bin sayfa kitap okumak mümkün” dedi. Mehmet Ardıç, sosyal medya kullanıcılarının profillerinin tüm ayrıntılarıyla raporlanıp bir veri olarak saklandığını da kaydederek bugün çekilen bir fotoğrafın yıllar sonra karşımıza çıkabileceğini dile getirdi ve sosyal medyanın daha bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

İHA