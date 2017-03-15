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Kayseri, Anadolu’nun hezen direğidir

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından düzenlenen konferansa katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut, Kayseri’nin de Anadolu’nun hezen direği olduğunu söyledi.

Kayseri, Anadolu’nun hezen direğidir
KAYMEK-Huzur Çınarı tarafından düzenlenen konferans Şehir Tiyatrosu’nda yapıldı. ‘İsra Suresinin Siyasi Tefsiri’ konulu konferansa Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut konuşmacı olarak katıldı.
Konuşmasında Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ali Bulut, “Hem Belediye Başkanıma hem de Başkanımızın ekibine Kayseri’yi tanıttıkları için teşekkür ediyorum. Kayseri ayaklarının üzerinde duran bir şehir. Uyuyan şehirleri uyandırmadıkça memleketimiz uyanmayacaktır. Kayseri Anadolu’nun ortasındaki hezen direğidir” dedi.
Deccal’a karşı iyiler ve kötülerin mücadelesinde iyilerin kazanması için Anadolu’ya büyük görev düştüğünü da ifade eden Bulut, “Kuran-ı Kerim’de bu mücadeleyi yapacak millet belirtiliyor. Mücadele edeceklerin Kuzeyden, Aslanlar yurdundan geleceği ifade ediliyor. Aslanlar yurdu Anadolu’dur” diye konuştu.

İHA

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