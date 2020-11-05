Kayseri'de İmam Hatip Lisesindeki Fedakar Öğretmenler Okulun Bakım ve Onarımını Yaptı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan idareci ve öğretmenler okullar açılmadan okulun kırılıp dökülen yerlerin onarımını yaparak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiler.
Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan öğretmenler ve idareciler okul bahçesini boyayarak öğrencilerini daha güzel bir ortamda karşılamak istiyorlar.
Bahçede kırılan dökülen yerleri onararak, bahçeye peyzaj çalışması ile estetik bir görüntü kazandıran okul personeli fedakarlık gösteriyor.
Aynı zamanda okuldaki öğretmenler kendi imkanları ile okula bir bilgisayar atölyesi ve 3 D yazıcı kazandırdılar. Tamamen kendi imkanları ile çalışır hale getirdikleri 10 bilgisayar ve masalarını okula getirerek kurdular. Yine ortaklaşa bir şekilde bu bilgisayar sınıfı için 3D yazıcı satın aldılar. Yeni dönem ile bu sınıfta kodlama dersleri vermeyi hedefliyorlar. Daha öncede sosyal sorumluluk projeleri ile kente adını duyuran Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl içinde iddialı bir başlangıç yaptı.
'CIVIL CIVIL BİR OKUL OLSUN İSTEDİK'
Fizik Öğretmeni ve aynı zamanda okul proje koordinatörü Duran ALDANMAZ; “ Bu zor günlerde okulumuz için arkadaşlar ve idaremizin desteği ile okulumuzun küçük bazı tamir tadilat işlerini gönüllü olarak yaptık. Bahçemizi güzelleştirdik. Bunun yanında ilimizde proje tabanlı eğitim modeli olan Harezmi Eğitim Modeli’ni uygulayan tek lise olarak gurur duymaktayız. Çocukların yaparak yaşayarak öğrendiği ortamları öğrencilere sunmak için çaba harcıyoruz. Bu sene öğretmen arkadaşlar ile kurduğumuz teknoloji sınıfımız, Harezmi sınıfımız ve Tasarım Beceri Atölyesi ile 3 tane olan atölyelerimiz ve dil kafemiz ile projelerimize hız kazandıracağız.” Dedi.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Okul Müdürü Abdulvahap GÖKALP; “Ülkemiz ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte; varlık sebeplerimizi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda oluşan derin etkileri en aza indirebilmek için okulumuzu güzelleştirmek istedik. Okulumuzun bahçesini boyayarak daha temiz, daha güvenli, daha sıcak bir ortamda öğrencilerimizi karşılamak için hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Okulumuzda sıcak samimi bir aile ortamı var. Öğretmen arkadaşlar ile el birliği içerisinde okulumuzu daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Fedakarca çalışmalar sergileyen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan öğretmenler ve idareciler okul bahçesini boyayarak öğrencilerini daha güzel bir ortamda karşılamak istiyorlar.
Bahçede kırılan dökülen yerleri onararak, bahçeye peyzaj çalışması ile estetik bir görüntü kazandıran okul personeli fedakarlık gösteriyor.
Aynı zamanda okuldaki öğretmenler kendi imkanları ile okula bir bilgisayar atölyesi ve 3 D yazıcı kazandırdılar. Tamamen kendi imkanları ile çalışır hale getirdikleri 10 bilgisayar ve masalarını okula getirerek kurdular. Yine ortaklaşa bir şekilde bu bilgisayar sınıfı için 3D yazıcı satın aldılar. Yeni dönem ile bu sınıfta kodlama dersleri vermeyi hedefliyorlar. Daha öncede sosyal sorumluluk projeleri ile kente adını duyuran Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl içinde iddialı bir başlangıç yaptı.
'CIVIL CIVIL BİR OKUL OLSUN İSTEDİK'
Fizik Öğretmeni ve aynı zamanda okul proje koordinatörü Duran ALDANMAZ; “ Bu zor günlerde okulumuz için arkadaşlar ve idaremizin desteği ile okulumuzun küçük bazı tamir tadilat işlerini gönüllü olarak yaptık. Bahçemizi güzelleştirdik. Bunun yanında ilimizde proje tabanlı eğitim modeli olan Harezmi Eğitim Modeli’ni uygulayan tek lise olarak gurur duymaktayız. Çocukların yaparak yaşayarak öğrendiği ortamları öğrencilere sunmak için çaba harcıyoruz. Bu sene öğretmen arkadaşlar ile kurduğumuz teknoloji sınıfımız, Harezmi sınıfımız ve Tasarım Beceri Atölyesi ile 3 tane olan atölyelerimiz ve dil kafemiz ile projelerimize hız kazandıracağız.” Dedi.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Okul Müdürü Abdulvahap GÖKALP; “Ülkemiz ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte; varlık sebeplerimizi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda oluşan derin etkileri en aza indirebilmek için okulumuzu güzelleştirmek istedik. Okulumuzun bahçesini boyayarak daha temiz, daha güvenli, daha sıcak bir ortamda öğrencilerimizi karşılamak için hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Okulumuzda sıcak samimi bir aile ortamı var. Öğretmen arkadaşlar ile el birliği içerisinde okulumuzu daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Fedakarca çalışmalar sergileyen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Haber Merkezi