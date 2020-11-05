Kayseri'de İmam Hatip Lisesindeki Fedakar Öğretmenler Okulun Bakım ve Onarımını Yaptı

, Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan idareci ve öğretmenler okullar açılmadan okulun kırılıp dökülen yerlerin onarımını yaparak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdiler.Tamamen gönüllülük esasıyla çalışanveni boyayarak öğrencilerini daha güzel bir ortamda karşılamak istiyorlar.Bahçede kırılan dökülen yerleri onararak, bahçeye peyzaj çalışması ile estetik bir görüntü kazandıran okul personeli fedakarlık gösteriyor.Aynı zamanda okuldakiile okula bir bilgisayar atölyesi ve 3 D yazıcı kazandırdılar. Tamamen kendi imkanları ile çalışır hale getirdikleriokula getirerek kurdular. Yine ortaklaşa bir şekilde bu bilgisayar sınıfı içinaldılar. Yeni dönem ile bu sınıfta kodlama dersleri vermeyi hedefliyorlar. Daha öncedeile kente adını duyuranbu yıl içinde iddialı bir başlangıç yaptı.Fizik Öğretmeni ve aynı zamanda okul proje koordinatörü; “ Bu zor günlerde okulumuz içinile okulumuzun küçük bazı tamir tadilat işlerini gönüllü olarak yaptık. Bahçemizi güzelleştirdik. Bunun yanında ilimizde proje tabanlı eğitim modeli olan’ni uygulayanolarak gurur duymaktayız. Çocukların yaparak yaşayarak öğrendiği ortamları öğrencilere sunmak için çaba harcıyoruz. Bu sene öğretmen arkadaşlar ile kurduğumuzile projelerimize hız kazandıracağız.” Dedi.Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunanAbdulvahap GÖKALP; “Ülkemiz ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte; varlık sebeplerimizi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda oluşan derin etkileri en aza indirebilmek içinOkulumuzun bahçesini boyayarak daha temiz, daha güvenli, daha sıcak bir ortamda öğrencilerimizi karşılamak için. Okulumuzda sıcak samimi bir aile ortamı var. Öğretmen arkadaşlar ile el birliği içerisinde okulumuzuFedakarca çalışmalar sergileyen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.