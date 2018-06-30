Kayseri'de YKS heyecanı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de başladı.

Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Görevliler, öğrenciler salona alınmadan önce yanlarına alacakları ve yasak olan eşyalar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda heyecanla çocuklarını bekledi.

YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da açıklanacağı öğrenildi.