Kayseri'de YKS heyecanı

Türkiye genelinde toplam 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği 2 oturumdan oluşan YKS sınavının ilk oturumu olan (TYT başladı. 135 dakika sürecek olan ilk sınav için Kayseri'de de girecekleri okullara erkenden gelen öğrenciler sınava giriş belgeleri ile sınav salonlarına giriş yaptı. Öğrenciler ile okul bahçelerinde onları beklemek için gelen velileri de eşlik etti. Okul çevresinde öğrencilerin sınavdan çıkmalarını bekleyen birçok velinin dualar ederek Kur’an-ı Kerim okumaları da kameralara yansıdı. Sınava giren öğrenciler çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, veliler ise çocuklarının mağdur olmaması için sınav yerine erkenden geldiklerini dile getirdi.







Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak ve 180 dakika sürecek.









