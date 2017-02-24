Kayseri eğitimi atamalarla değil, projelerle gündeme gelmeli

Son günlerde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aydın Kalkan, öğrencilerin güncel ve konjoktürel tartışmalara heba edilmemesi gerektiğini, eğitimi planlama ve yönetme konumunda olan bürokratların bu ciddiyetin farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

Kayseri'nin eğitim alanında Türkiye sıralamasında önemli bir noktaya geldiğini belirten Başkan Aydın Kalkan,, bu başarıda tecrübe, birikim ve istişare mekanizmasının önemli payı olduğunu söyledi. Başkan Aydın Kalkan, “Kayseri büyük bir şehirdir ve bu şehirde sorumluluk alanların bu büyüklüğün farkında olmaları gerekir, basit hesapların ve dar çevrelerinin etkisinde kalmadan tüm şehrin temsil edecek yeterliliği göstermeleri tüm kamuoyunca beklenmektedir” diye konuştu.

“Kayseri projeler şehri olmalıdır” diyen Başkan Aydın Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul müdürleri görevlerinden alınacak söylemleriyle belirsizliğe itilmemelidir. Biz Kayseri milli eğitimini planlayanlardan eğitim liderlerine negatif etki etmemelerini öneriyor mümkünse sahadaki eğitimcilere destek olmalarını bekliyoruz, devlette devamlılık esastır ve kimse işgal ettiği koltuğu milletin menfaatlerinin dışında kullanmamalıdır. Beklentimiz, huzursuzluğun daha fazla tırmandırılmaması ve tüm eğitimcilerin baskı altında kalmadan işlerini rahatça yapacakları ortamın hazırlanmasıdır, biz Kayseri eğitiminde elde edilen başarının devam etmesi için tüm gayretimizle elimizden geleni yapacağız ve millet namına yapılacak tüm projelere destek olmaya devam edeceğiz”

Başkan Aydın Kalkan,, 9 bin 200 üyesiyle Kayseri'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Eğitim Bir Sen'in Kayseri eğitiminde bir rakip olmadığını bir paydaş olarak çalışanlara güç, moral ve destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA