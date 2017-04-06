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KAYSERİ EĞİTİMİ KAYBETTİĞİ HEYECANI ARIYOR

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kayseri’nin eğitim öğretim politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYSERİ EĞİTİMİ KAYBETTİĞİ HEYECANI ARIYOR
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 “Kayseri’de 979 eğitim öğretim kurumu bulunmaktadır.  11256 derslikte 292.095 öğrenci eğitim görmektedir.” bilgisini veren Aydın Kalkan, Kayseri’nin 1milyon 358 bin nüfusa sahip Anadolu’nun ve Türkiye’nin en büyük şehirlerinden bir şehir olduğunu belirterek, “Kayseri eğitim politikalarının belirlemesinde ve uygulamasında lokomotif şehir olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Kalkan, İnisiyatif alamayan, iletişim problemi yaşayan ve sadece kuralları uygulayan yönetim anlayışıyla Kayseri eğitiminde başarılı olmanın mümkün olamayacağını kaydetti.
 
Aydın Kalkan, Eğitim Bir-Sen olarak Türkiye’de 450 binin üzerinde, Kayseri’de 9 bin 230 üye ile eğitimin en büyük paydaşı olduklarını hatırlattı. Kalkan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Ülkeyi yöneten devlet büyükleri ülkemizin menfaati söz konusu olduğunda inisiyatif almaktadırlar, kamu bürokrasisinin önünü açmışlardır, maiyetinde çalışanların ve proje üretenlerin karşılaştıkları zorlukların çözümü anlamında gerçek idarecilik modelini oluşturmuşlardır.
 
Kayseri durağan ve basit bir şehir değildir. Küçük bir Anadolu şehrinin yönetim alışkanlıkları Kayseri gibi büyük bir şehirde uygulanmamalıdır. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımızı sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine ve önerilerine değer ve önem vermektedir. Aynı işbirliği anlayışının Kayseri Milli eğitiminde de olmasının kalitenin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.”
           
Kayseri eğitiminin moral beklediğini söyleyen Kalkan, “Kayseri eğitim camiası istikrar ve güven arayışı içerisindedir. Eğitimcilerin ve idarecilerin keyfi tasarruflarla terbiye edilmeye çalışıldığı gibi eleştiriler duyulmaktadır. Bu psikoloji ile hiçbir eğitimci, kurumu ve alanıyla ilgili hayal bile edemez, proje geliştiremez ve inisiyatif alamaz.” değerlendirmesini yaptı.
 
Kalkan, “FETÖ bağlantıları oldukları iddiasıyla açığa alınan, Milli Eğitim yetkililerince soruşturmaları tamamlanan eğitimcilerden suçsuz oldukları tespit edilenlerin görevlerine iadeleri konusunda sürecin yavaşlatıldığı iddiaları da gündeme gelmektedir.” dedi.

Kalkan, Kayseri eğitiminin daha dinamik ve yeniliklere açık olması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerine son verdi.
 
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