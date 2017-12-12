Kayseri Gündem'in MEB engeli giderildi!

Kayseri’de de Milli Eğitime bağlı 979 okul ve kurumdan internete giriş yapıldığında diğer birçok yerel gazete ve haber sitesine kolaylıkla ulaşılabilirken, gazetemizin www.kayserigundem.com.tr adresli web sitesine bir türlü girilemiyordu



Bu duruma tepki gösteren öğretmen, öğrenci ve memur okurlarımız gazetemizi arayarak bu mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdi.



Sıkıntı giderildi



Uzun süredir bu sıkıntıyı gidermek için verdiğimiz mücadele olumlu neticelendi. Artık MEB’e bağlı tüm okul ve birimlerden de sitemiz kayserigundem.com.tr’ye giriş yapılabiliyor, sitemizdeki haber ve makaleler MEB çalışanları tarafından görüntülenebiliyor.



(Kayseri Gündem)

