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Kayseri Gündem'in MEB engeli giderildi!

Ülke çapında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müdürlükler, okullar ve diğer birimlerdeki internet ağından gazetemizin web sayfasına girmek isteyen okurlarımız “bu sayfa görüntülenemiyor” başlıklı anlamsız bir yasakla karşılaşıyorlardı. Bu sıkıntı giderildi.

Kayseri Gündem'in MEB engeli giderildi!

Kayseri’de de Milli Eğitime bağlı 979 okul ve kurumdan internete giriş yapıldığında diğer birçok yerel gazete ve haber sitesine kolaylıkla ulaşılabilirken, gazetemizin www.kayserigundem.com.tr adresli web sitesine bir türlü girilemiyordu

Bu duruma tepki gösteren öğretmen, öğrenci ve memur okurlarımız gazetemizi arayarak bu mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdi.

Sıkıntı giderildi

Uzun süredir bu sıkıntıyı gidermek için verdiğimiz mücadele olumlu neticelendi. Artık MEB’e bağlı tüm okul ve birimlerden de sitemiz kayserigundem.com.tr’ye giriş yapılabiliyor, sitemizdeki haber ve makaleler MEB çalışanları tarafından görüntülenebiliyor.

(Kayseri Gündem)
 

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