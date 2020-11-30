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Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu görevine başladı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, görevine başladı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu görevine başladı

Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde çalışanlar tarafından karşılandı, kendisine çiçek verildi.

Daha sonra makamına geçen Çandıroğlu, gazetecilere, Kayseri'nin önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kayseri için milli eğitim camiası olarak yeni bir hizmet dönemi başladığını anlatan Çandıroğlu, Kayseri'de yapılan işlerin memleketin geneline yansıyacağını ifade etti.

Sonrasında Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki idarecilerle toplantı yaptı.

Haftanın ilk gününde mesaiye başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, müdürlükte görev yapan idarecilerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Çandıroğlu, idarecilerle görüş alışverişinde bulundu

Çandıroğlu, daha önce Kayseri Milli Eğitim Müdürüyken 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği görevine atanmış, ardından Aydın ve Bartın'da milli eğitim müdürü olarak görev yapmıştı.

Haber Merkezi

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