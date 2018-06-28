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KAYSERİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Muğla Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Kayseri Milli Eğitim Müdürü olurken Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da merkeze alındı.

KAYSERİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı görevden alındı. Elmalı Milli Eğitim Bakanlığı emrinde müşavir olarak görevlendirilirken Elmalı’nın yerine de Muğla’da  başarılı bir döneme imza atan Muğla Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci getirildi.

Celalettin Ekinci  kimdir  ?

1965 Yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Afyon'da, ortaokul ve liseyi Konya Doğanhisar’da bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında İzmit Yetiştirme Yurdunda göreve başladı. Sırasıyla Ankara 50.yıl yetiştirme yurdunda, Sungurlu Fatih Ortaokulunda, Mamak Abidinpaşa lisesinde, Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesinde ve Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim okulunda görev yaptı. 07/06/2010 tarihinde Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne önce geçici şube müdürü ardından da asil Şube Müdürü olarak atandı. 2012'de Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğ görevlerini sürdürdü. Memursen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu.   

Niğde, Gaziantep ve son olarak da 2015’ten beri Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Celallettin Ekinci, Kayseri Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

İlter SAĞIRSOY

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