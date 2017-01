Kayseri'nin okuma haritasındaki yeri bizleri üzdü Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, ""Kayseri'nin okuma haritasındaki yeri bizleri üzdü" dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, düzenlediği basın toplantısıyla 1. İstişare Toplantısı'nın sonuçlarını değerlendirdi.

Yoğunburç Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tunçbilek, "Bizler, şair ve yazarlar olarak, bu toplumun ve şehrin, her şeyden önce zihinsel faaliyetlerle, kalıcı değerler üreten mensuplarıyız. Bizlerin, yaşadığımız toplumun, şehrin, öncüsü, münevverleri olduğumuz unutulmamalıdır. Her bir yazar ve şair ürettikleriyle birey olarak ayrı ayrı birer değerdir. Bizler, içinde yaşadığımız şehrimizi ve ülkemizi seven, dilimizin ve değerlerimizin tüm güzelliklerinin birlikte fark edilmesi için didinen, daha güzel bir dünya, daha güzel bir ülke ve daha güzel bir şehir için düşünen, çalışan, üreten bu toplumun bir parçasıyız. Bunun dışında hiçbir tanım bizi doğru olarak nitelemez. Bizler kültür sanat kamuoyunun etkin, yazar ve şairleri olarak, şehrimizin daha seçkin, yaşanabilir, özenilen bir şehir iklimine doğru sağlıklı yolculuklar yapmasından yanayız. Toplumun öncüsü yazar ve şairleri olarak, bu güne kadar şehrimizin yöneticisi konumunda olan bütün makamları ile sorunsuz ve öncelikle kamu yararı çizgisinde anlayışla hareket ettiğimizi, ürettiğimiz kültür ve sanat değerlerinin özü itibariyle zaman içerisinde toplumsal değerlere dönüştüğünü asla hatırdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bu sorumluluk şuuru ile yazmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Türkiye okuma haritasında şehir olarak yerimiz ve konumumuz bizleri derinden üzmüştür. Umarız yöneticilerimizi de üzmüştür. Bu çerçevede düşündüğümüz “Kayseri Yazarını Okuyor” etkinliğimizi bizi destekleyen kurumlarla sürdürmek kararındayız. Okumak ilahi bir emir ve insani bir erdemdir. Bu erdeme Kayserili şair ve yazarlar olarak düzenleyeceğimiz “Kayseri Yazarını Okuyor” etkinliğiyle sessizce dikkat çekmek istiyoruz. Şehrimizin kaderiyle ilgili yetki ve sorumluluğu olanların, ulusal olduğu kadar evrensel, evrensel olduğu kadar yerel, insan kaynaklarının verimli ve dengeli değerlendirilmesi gibi bir sorumluluklarının olduğunu hatırlatır, bu çerçevede atılacak her türlü adımların, saydığımız ilkeler çizgisinde tarafımızca; takdir, ilgi ve saygı göreceğini belirtiriz. Kültür, Sanat ve Edebiyat kamuoyunda şehrimizde yaşayan seçkin pek çok şahsiyet düzeyinde, kabul ve takdir görmemiş ve görmeyen kimi zatların star diye şehre takdimi, bu şehrin derinliğini oluşturan yıldızları ve değerleri olduğu gerçeğini asla ortadan kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

Tunçbilek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Edebiyat gücünü hayata müdahaleden alır. Hayata müdahil olmayan edebiyat, topluma ve bireye hiçbir zenginlik katmaz. Edebiyat, hayat karşısında bu tutumuyla, insana bir birikim ve bilinç aktarır. Bunun için çaba sarf eden edebiyatçıyı bu vasfından ötürü çeşitli makamlara ve kişilere karşı biçiminde yorumlamak ve anlamak eksik ve sorunlu bir anlama biçimidir. TYB Kayseri Şubesi olarak edebiyatçının ve sanatkarın doğru anlaşılması için ortaya koyduğumuz çaba, tutum göz ardı edilemez, edilmemelidir. Ülke genelinde birlik ve dayanışmanın oluşumunda, birinci ve öncü adımlardan biri, şehirler bağlamında birlik ve bütünlüğün oluşturulmasıdır. Bizler, Milli his ve duygularla oluşmuş eserlerin kuşatıcı bir fiille kullanılması arzusu ve beklentisindeyiz. TYB Kayseri Şubesi olarak, şehrimizin ve yazarlarımızın saygınlığı için çaba harcayacağımızın bilinmesini ve bu çerçevede, etkin bir yönetim anlayışıyla, hiçbir siyasi kamplaşmanın, hiçbir ideolojik ve başka tür ayrımcılığın içine hapsolmadan, hiç kimseyi ötelemeden ve dışlamadan duyarlı, hareket edeceğimizi, kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyoruz."

İHA