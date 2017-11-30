Kayseri okumuyor!

Kişiliğimizin oluşmasından, yaşantımıza yön vermesine, bilgi dağarcığımızı genişletmeden, dil becerilerimizi geliştirmeye birçok alanda etkili olan kitapların, insan hayatındaki yeri yadsınamaz. Fakat Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye’nin kitap okuma oranına göre dünyada 86'ncı sırada yer aldığını açıklamıştı. Türkiye’nin kitap endüstrisinde iyi düzeylerde olduğu bilinse dahi, elde edilen verilere göre aynı başarıyı okuma oranında gösteremediği görüldü.

Başkent en çok kitap okuyan il oldu

İnsanlar okuyarak geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe yolculuk ederken, bu süreçte edindiği bilgiler çerçevesinde hayat felsefesini oluşturur.

Bu çerçeveden bakıldığında her daim yanı başımızda olması gereken kitapları en çok büyük şehirler okudu. Online kitap platformu İdefix’in araştırmasına göre en çok kitap okunan iller sırasıyla Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir oldu. İzmir'i ise sırayla Tunceli ve Muğla izledi. Yine yapılan araştırmaya göre okurların en çok roman ve çocuk öykülerini tercih ettiği belirlenirken Kayseri çok okuyan iller listesine giremedi.

Son 5 sırayı ise (sondan geriye doğru olarak) Urfa, Yozgat, Adıyaman, Osmaniye ve Maraş oluşturdu.

Kurum Haberi