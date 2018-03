KAYSERİ OSB EKONOMİYİ GELECEĞE TAŞIYOR

4 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Kayseri OSB 13. Genel Kurul’unda ilk defa seçimle göreve gelen Kayseri OSB Yönetim Kurulu, yaptıkları ve yapacakları projeler ile Türkiye’de marka OSB’ler arasına girmeyi başardı.Kayseri OSB yönetimi, geleceğe yönelik plan ve projelerini, kurumsallaşmayı, kaynakların doğru kullanılmasını içeren ve 40 yıllık geçmişinin gelecek nesillere aktarılması için 2017-2020 yıllarını kapsayan bir stratejik plan oluşturdu.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak 4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurulunda sanayicilerin yüksek takdirleri ile önemli bir göreve getirildiklerinin altını çizen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Yapılan bu genel kurulda, yıllar sonra ilk kez açık, şeffaf, hiçbir etki altında kalmadan ve herkese örnek olacak şekilde, en önemlisi de sanayicilerimizin önüne konulan sandık aracılığı ile bir seçim gerçekleştirildi. Genel Kurul Üyelerimizin bize vermiş olduğu bu asil görevin, şerefini ve onurunu taşımanın sorumluluğu, inancı ve heyecanı ile bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Göreve gelirken beyan ettiğimiz ‘OSB’yi sahiplenmeye değil, sahiplerine hizmet etme’ İnancından hareketle belli bir plan dahilinde sektörel toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bizzat işletmelerimize gidilerek sanayici buluşmaları tertip edilmiş, yürütülmekte olan çalışmalar hakkında güncel bilgiler sunulmuş, istek ve beklentiler ortaklaşa değerlendirilmiştir. Bu talepler, ilgili bakanlıklarımıza rapor haline getirilmiş olup sonuçları takip edilmektedir. Dönemimiz içerisinde uygulamaya dönük projeler verimlilik esasına göre tek tek ele alınmış, sadece ilimiz değil, ülkemizde bulunan 300 civarındaki OSB’lere de model olacak şekilde ‘Yeni İtfaiye Binası, İtfaiye Filosu ve Kadrosunun Güçlendirilmesi’ sağlanmıştır. OSB sınırları içerisinde en uzak noktaya ulaşma süresi dünya standartları ile aynı sevide olup, 5 dakika 30 saniye kadar indirilmiştir.” dedi.Selimiye Camii’nden esinlenerek projelendirilen Kayseri’nin en büyük, ülke genelinde ise 8’inci sırada yer alan Yeni Camiyi vatandaşımızın hizmetine sunmayı başardıklarını ifade eden Başkan Nurmsaçan; “Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün; yeni büyüme ve yeni başarı hikâyelerini yazma günüdür. Gün; kısır, boş, yersiz, gereksiz ve yarar getirmeyecek tartışmaları bir kenara bırakma günüdür. Kayseri Organize Sanayi Bölgesini, işin, liyakatin, birlikteliğin, kardeşliğin, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi haline hep birlikte getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Başkan Nursaçan,, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak, 2023 hedeflerine koşan Türkiye'de yeni sanayi ve üretim anlayışıyla hizmet ve yatırımları her geçen gün arttırdıklarını belirterek; “ Kayseri OSB Yönetimi olarak; dış ticaretin geliştirilmesi adına; yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuş olup, sanayicilerimize hizmet vermekte ve yürütmekte olduğu hizmetler memnuniyetle karşılanmaktadır. Yine, ilgili ülkelerdeki potansiyel alıcıların bir araya getirilmesi ve işbirliği imkanlarının artırılması, olası tüm ihracat alternatiflerinin görüşülmesi, pazar payımızın daha da geliştirilmesi, ülkelerin sektörel pazar yapısının yerinde incelenmesi amacıyla, URGE Sektörel Küme Üyesi Metal Ürünler ( Çelik Kapı ) firmaları ve işbirliği kuruluşu Kayseri OSB yetkililerinden oluşan ticaret heyetinin ABD ( New York ) ve Kanada'ya seyahatleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu seyahat neticesinde olumlu neticeler alınmaya başlanmıştır.” dedi.Her alanda, sektörel kümelenme çalışmalarına daha da ağırlık verileceğini aktaran Nursaçan şunları söyledi:"Sanayicilerimizden gelen yoğun talepler üzerine yapımına karar verilen ve inşaat çalışmaları devam eden Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne ilave olarak, yurt dışında, üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği bir teşhir merkezi (expo center) kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Kayseri OSB uluslararası büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleler yapmaktadır. 30 ay gibi kısa bir sürede birçok önemli proje hayata geçirilmiş olup, örnek alınan bu çalışmalar sadece yerel bazda değil, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından takdirle karşılanmaktadır.Tahir Nursaçan, Kayseri OSB’nin Türkiye’nin marka OSB’si olmaya devam ettiğini, küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olunması gerektiğini vurgulayarak; “Kayseri OSB olarak ülkemize yeni değerler katmaya, Türkiye’nin marka OSB’si olmaya devam ediyoruz. Ülke olarak yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olmak gerekmektedir. Bu sebeple dünyaya açılacak yeni markalar için hep birlikte hamleler yapmalıyız. Başarıları hep birlikte uyum içinde çalışarak mümkün olacağına inanıyoruz. Daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, daha çok terleyerek, ülkelerimizin kalkınmasına katkıda bulunmak kaçınılmaz bir durumdur. Bilindiği üzere günümüzde yükselen değerlerden biri de güç bağlantılarıdır. Artık, kendi içime kapanayım, kendi yağımda kavrulayım dönemi bitmiştir. Ülke olarak, yüksek milli gelire sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek için ihracatta da önde olmamız gerekmektedir. Bu sebeple; devletimize, yatırımcılarımıza ve ilgili taraflara önemli görevler düşmektedir” dedi.Kayseri OSB'de birbiri ardına açılan GES'lerin bölge firmalarının enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak düzeye erişti. 51 MW gücünde enerji üreten 3 ayrı santralin ardından bu yıl 19 MW güce sahip yeni santralin daha devreye girmesi hedefleniyor.Kayseri OSB'de yapımı tamamlanarak bir süre önce işletmeye açılan 51 MWp gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) bölgede faaliyet gösteren işletmelerin yüzünü güldürüyor.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, santralin bölge için kısa zamanda gelir getirici bir kaynağa dönüştüğünü belirterek, "Biz, Güneş Enerji Santrali'ni Kayseri OSB'nin geleceği olarak görüyoruz. Bu projeyi hayata geçirmekle çok isabetli bir iş yaptığımızın farkına vardık. Santral bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakla kalmıyor, sürekli gelir getirici bir kaynak özelliği de taşıyor" dedi.Kayseri OSB'nin aydınlanma, atık su arıtma, düzenli ulaşım, itfaiye ve Mesleki Teknik Eğitim Merkezi dahil, tüm altyapı sorunlarından arındırıldığını, şimdi de, işletmelere daha ucuz enerji temini için proje geliştirdiklerini ifade eden Nursaçan, "Bölgemizde irili ufaklı bin 150 firma var. Bu firmalarda 65 bin kişi çalışıyor. MOBESE kamera altyapısı yoktu. Bu, büyük noksanlıktı. Sistemi çabuk kurduk ve devreye alınmasını sağladık. İtfaiyemiz yetersiz kalıyordu. Yangın söndürme kapasitesi 60 bin litrelikti. Yapılan ek yatırımlarla hem tam donanımlı itfaiye araçlarına sahip olduk, hem de 120 bin litrelik kapasiteye ulaştık. Kısaca belirtmek gerekirse, Kayseri OSB gerek konum alanının büyüklüğü, gerekse altyapı sorunlarından arındırılmış düzenli gelişimi ile kendini kanıtlamış Türkiye'nin sayılı birkaç OSB'sinden biri. Geçen yıl temeli atılan uluslararası niteliklere sahip fuarımızda yapım çalışmaları devam ediyor. Biz şimdi de, bölge yönetimi olarak ne yapılabilir, bölgenin gelişim ve kalkınmasına ne gibi projelerle katkı sağlanabilir, bunların arayışı içindeyiz" diye konuştu.Bölge içinde daha önce kurulmuş 6.7 MW gücünde bir GES olduğu bilgisini veren Nursaçan, "8.7 milyon kilowat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip bu santrali sonra 32.4 MW'lik ek santralin kurulması izledi. Ardından 11 MW kurulu güce sahip bir diğer santral yap-işlet- devret modeliyle devreye girdi. GES'lerde bununla da yetinmedik, 2017 başında 19 MW'lik yeni bir santralı daha yatırım programına dahil ettik. Kurulu gücü toplamda 51 milyon MW olan bu santraller 930 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Proje için bugüne kadar 50 milyon dolarlık harcama yapıldı. Bölgede üretim yapan firmaların enerji ihtiyacının yüzde 20'sini bu santralle karşılıyoruz. Bir başka deyişle üretilen enerji 60 bin konutun aydınlanma ihtiyacını karşılayacak güçte. Yatırımın sadece 2017 Haziran ayı getirisi KDV dahil 3 milyon 531 bin 723 lira. Diyebilirim ki, Kayseri OSB diğer bölgeler içinde en büyük GES'e sahip. Tesislerde yılda yaklaşık 82 milyon KWh enerji üretimi yapılacak, parasal getiri bir yana, bu sayede hem 180 bin ağacın kaybının, hem de 7 milyon 706 bin 766 metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş olacak" şeklinde konuştu.Tahir Nursaçan, etap etap üretime geçen 51 MW gücündeki 3 ayrı santralde, toplam maliyetin 50 milyon doları aştığını, 2017 yılı için hedefl enen 19 MW güce sahip yeni santralin tam kapasite devreye girmesiyle de yatırım tutarının yaklaşık 60 milyon doları bulacağını sözlerine ekledi.Sanayinin aranan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Bölge Müdürlüğü himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin tüm ihtiyaçları OSB tarafından karşılandığını aktaran Nursaçan; “ Bu kolejde Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz. Günümüzün gelişen ve hızlanan üretim sektörünün temel ihtiyaçlarından biri olan endüstriyel tasarım, imalatın ilk aşamasından itibaren tüm süreçlerde önemli rol oynamaktadır. Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, yaptığı çalışmalar ile bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım ihtiyaçlarını, maksimum seviyede karşılamaktadır.2018 yılında da; tam destekle yanında durduğumuz hükümetimizin, 2023 Türkiye vizyonunda belirlenen 500 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesi için bizlere düşen görev ürettiğimiz ürünlerle, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Kayseri organize sanayi bölgesi yönetimi olarak, Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için durmadan-yılmadan çalışmalara devam edilecek ve inşallah elbirliğiyle ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için gereken çaba ve gayret gösterilecektir.” dedi.Tahir Nursaçan, Afrin’deki ’Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda bir oyun oynanmasına ne pahasına olursa olsun, ordusuyla polisiyle, bu aziz ve asil millet asla izin vermeyecektir" dedi.