Kayseri Şeker Çiftçi eğitimi Sarıoğlan’da yapıldı

Pancar tarımında birim alandan elde edilen kazancın yükseltilmesi ve şeker pancarının ekonomik değerinin artışını sağlamak için programlı söküm ve tesellüm yapmak suretiyle hayata geçirilmeye çalışılan randevulu sistem, Sarıoğlan Bölgesi çiftçileri, nakliyecileri ve taşıyıcı kooperatiflerinin yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çiftçi eğitim seminerlerine katılan çiftçiler ve nakliyeciler, pancar tarımında birim alandan elde edilen kazancın artması yanında şeker pancarının ekonomik değerinin de artırılmasını sağlamak için şeker pancarını programlı söküm ve tesellüm yapmak suretiyle hayata geçirilmeye çalışılan randevulu sistemin hem çiftçiye hem nakliyeciye hem de fabrikaya katkısı olacağı düşüncesiyle tam destek verdiklerini açıkladılar.

Sarıoğlan Bölge çiftçi eğitim seminerinde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, “Türkiye’de şeker pancarına en yüksek fiyatı son yıllarda en çok Kayseri Şeker veriyor. Siz de bundan yararlanıyorsunuz. Ama sadece fiyat artırarak çiftçinin geliri artırılmaz. Aynı zamanda masrafınızı azaltarak da gelirinizi artırabilirsiniz. İşte bununla ilgili bu yıl ki projemiz randevulu söküm ve randevulu taşıma sistemidir.

Avrupa’ya giden arkadaşlarımızdan da biliyoruz, bir şeker fabrikasına giren bir kamyonu diğer kamyon görmüyor. Burada hep beraber tarlaya girilip söküm yapılıyor. Bir hengame yaşanıyor. Halbuki sökülen bu pancar 1 ayda işlenmiyor. Yaklaşık 3 ay gibi bir süreyi aşıyor. Böyle bir çalışma başlatmazsanız pancarınızı alacak yer yurt bulamazsınız. Bundan hepimizin bir kaybı var.

Pancarı yığınlar halinde gönderip de beklettiğimiz zaman pancar yanmaya başlıyor. İşte yanmaya başlayan bu şey pancarın içindeki şeker. Sizin bin bir zahmetle ürettiğiniz pancarın şekerini heba ediyoruz. Halbuki bu şekerin torbalara, paketlere girip insanlara sunulduğu zaman bir ekonomik değeri var. Bu bir israf ve ekonomik bir kayıptır. O yüzden bu sistemi iyi bir şekilde kullanabilirsek bunun ekonomik anlamda size dönüşü daha iyi olur” dedi.

Sarıoğlan Bölge Müdürü Burhanettin Türkaslan tarafından yapılan sunum sonrasında eğitim seminerine katılan tüm çiftçiler yemek ikramında bulunuldu. Toplantı sonrasında Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yöneticileri Sarıoğlan Ziraat Odasını ziyaret etti.

Sarıoğlan Belediyesi toplantı salonunda yapılan Bölge çiftçi eğitim seminerine; Sarıoğlan Belediye Başkanı A.OsmanYıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Cerit, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hurşit Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür Yardımcı Osman Canıtez, Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı İbrahim Kuşat, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Lütfü Ünsal, Sulama Birliği Başkanı Metin Aka, Sarıoğlan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Çatalkaya, muhtarlar ve merkez ve 11 köyün çiftçileri katıldı.