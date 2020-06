Kayseri Üniversitesi’ne Hayırsever Desteği

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde Gıda Teknolojisi Pilot Uygulama Merkezi’nin inşaat alanını gezen hayırsever iş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, binanın yapım protokolüne de imza attı.

Rektörlük binasında düzenlenen imza protokolünde konuşan hayırsever iş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, yeni kurulan Kayseri Üniversitesi’nin kısa zamanda iyi bir yere geleceğini kaydetti.

Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu, “Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Rektörümüz çok gayretli ve üniversiteyi iyi bir yere taşıyacağından eminim. Bugün Erciyes Üniversitesi’nin geldiği noktada eski rektörlerden Prof. Dr. Mehmet Şahin hocamızın çok büyük gayretleri olmuştu. Kulakları çınlasın Mehmet Şahin hocamızın, ismi hafızalardan silinmez. O rektör olarak göreve başladıktan sonra Erciyes Üniversitesi kampüsü bu hale geldi. İnşaatlarda çizmeyle gezdiğini çok gördüm. Bugün de Kayseri Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa hocama dedim ki, ikinci Mehmet Şahin’in de siz olacağınıza inanıyorum. Gerçekten Kurtuluş hocam hem akademik bilgisiyle hem Anadolu’nun verdiği can, dost ve arkadaşça davranışıyla gerçekten takdire şayan. Hocamın o gayretini, o heyecanını görünce kendisine ne gerekiyorsa yapalım hocam dedim. Kendisine çok teşekkür ederim. Rektör hocamın bu üniversiteyi çok iyi bir noktaya getireceğinden hiçbir şüphem yoktur. Kayseri’de üniversitelerimiz gerçekten çok büyük başarılara imza atıyorlar. Gerek Erciyes Üniversitesi gerekse Abdullah Gül Üniversitesi aldıkları uluslararası derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Kayseri Üniversitesi’nin de hepsini geride bırakarak daha yükseklere çıkacağından hiç şüphem yok. Ben şahsım adına başta Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa olmak üzere, tüm akademisyenlerine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.







Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasına hayırsever iş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür ederek başladı.

Rektör Karamustafa, “Daha önce 1998 yılında Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO ve 2006 yılında Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO’nun binalarını yaptırarak üniversiteye bağışlayan değerli hayırseverimize hoş geldiniz diyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendisine ve Çıkrıkçıoğlu ailesine, üniversitemiz adına, Kayseri adına, Kayserililer adına, yükseköğretim gençliği adına şükranlarımı sunuyorum. Kayseri Üniversitesinin ilk hayır binasını yaptırıyor. Başka hayırseverlerimizde var, ama kendisi ilk olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.







Konuşmasında Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’nun marka bir okul olduğuna da vurgu yapan Rektör Karamustafa, “Neden Safiye Çıkrıkçıoğlu marka okul. Özellikle gıda işleme programı ile öğrencilerimiz, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bahçe bitkileriyle ilgili ürünlerin yetiştirilmesini, organik ürünlerin geleneksel yöntemlerle endüstriyel teknikleri kullanarak üretilmesini öğreniyorlar. Yani mesleklerini yaparak öğreniyorlar. Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’muzun süt ve süt ürünlerinde birçok marka değere taş çıkartacak ürünlerini öğrencilerimiz üretiyorlar. Kayseri Üniversitemizin misyon ifadesinde de uygulama ve proje odaklı olmak, iş dünyasıyla bütünleşmek, toplumsal fayda oluşturmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak yer almaktadır. Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’muz, üniversitemiz misyon ifadelerinin hepsine destek sağlıyor. Şu anda Erciyes Üniversitesi’nden devralmış olduğumuz 15 Temmuz kampüsünde inşaatına başlanan yeni binada, uluslararası kalite standartlarına uygun nitelikli ürünlerin, gıda ürünlerinin ve diğer yan ürünlerin nasıl üretildiğini, o makinaların nasıl kullanıldığını, ürünlerle ilgili nasıl AR-GE’nin yapıldığını öğrencilerimiz öğrenmeye devam edecekler. Hayırseverimizin bugün burada yaptığı yereldeki imkanların devlet imkanlarına sağladığı katkıya bir örnektir. Hayırseverlerimizin bu katkıları ve yerel dinamiklerin desteği ile mesleki ve teknik yükseköğretimde güçlü bir Kayseri Üniversitesi’ni oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Hayırsever İş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, bina yapım protokolüne imza attı.

Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever iş adamına plaket ile Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO öğrencilerinin yaptığı ‘tel ile çivinin aşkı’ temalı tabloyu hediye etti.