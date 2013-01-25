Kayseri'de 180 Bin Öğrenci Karne Aldı

2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler karnelerini aldı. Kayseri genelinde bulunan 992 okulda öğrenim gören 180 bin 135 öğrenci karne sevinci yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler, büyük bir sevinç ile yarı yıl tatiline girdi.



Mehmet-Emel Tarman Yatılı Bölge Ortaokulu’nda düzenlenen karne töreninde, öğrenciler karnelerini Vali Şerif Yılmaz’ın elinden aldı. Karnelerinde takdir ve teşekkür belgesi olan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Karne töreninde bir konuşma yapan Vali Şerif Yılmaz, “Aileler, çocuklara karşı duyarlı ve hassas olmalı. Çocukların kötü not nedeni ile azarlanmaması gerekir. Bu tatil dönemi ders çalışma dönemi değil, daha çok çocukların dinlenebildiği ortam yaratılmalıdır” diye konuştu.

Vali Yılmaz, “Çocuklar tatil süresini kitap okuyarak geçirmeli. Kitap okumak ders çalışmak değildir. Aksine öğrenciyi dinlendiren ve onların geleceğinin kurgulanmasına yardımcı olan bir etkinliktir” şeklinde konuştu.