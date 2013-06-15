Kayseri'de Ailelerin LYS Heyacanı Büyüktü

Saat 10.00'da başlayan sınava, Türkiye genelinde 349 bin 721 aday katılıyor. 135 dakika süren sınavda aileler çocuklarını heyecanla bekledi. Ayrıca çocuklarını bekleyen bazı aileler kuran okuyarak çocuklarına dua etti. Heyecanlı bekleyişlerini sürdüren aileler, “Çocuklarımız için inşallah güzel bir sınav geçer. Sene boyunca çok çalıştı. İnşallah heyecan yapıp da soruları yanlış işaretlemez” dedi.