Saat 10.00'da başlayan sınava, Türkiye genelinde 349 bin 721 aday katılıyor. 135 dakika süren sınavda aileler çocuklarını heyecanla bekledi. Ayrıca çocuklarını bekleyen bazı aileler kuran okuyarak çocuklarına dua etti. Heyecanlı bekleyişlerini sürdüren aileler, “Çocuklarımız için inşallah güzel bir sınav geçer. Sene boyunca çok çalıştı. İnşallah heyecan yapıp da soruları yanlış işaretlemez” dedi.
Kayseri'de Ailelerin LYS Heyacanı Büyüktü
Kayseri’de, öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerken aileleri de sınava girecek çocuklarını heyecanla bekledi.
15 Haziran 2013 Cumartesi 17:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.