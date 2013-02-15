Kayseri'de Okul Sütü İstemeyen Aile Sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, işbirliği ile hayata geçirilen okul sütü projesi kapsamında Kayseri'de dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında kentte özel okullarda dahil 474 okulda 110 bin ilkokul ve ana sınıfı öğrencisine süt dağıtımı yapıldı. Buna karşın kentten bin 712 ailenin süt dağıtımına karşı çıkarak projeden faydalanmak istemedikleri ortaya çıktı.



Proje kapsamında Vali Şerif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Ergün, İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, TOKİ Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes İlköğretim Okulu'nda öğrencilere süt dağıttı.



Burada bir açıklama yapan bir açıklama yapan Vali Şerif Yılmaz, "Kayseri'de bin 712 veli çocuklarına süt dağıtılmasını istemedi. 2012-2103 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak" diye konuştu.



Ülkemizin dünyanın en büyük 15'inci süt üreticisi olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Kentin ülkedeki önemli süt üretim merkezlerinden birisi olmasına rağmen kişi başına süt tüketimi konusunda dünyanın çok gerisindeyiz" dedi.



Vali Yılmaz ve beraberindekiler açıklamaların ardından ilkokul öğrencilerine okul sütü dağıttı. Yılmaz, sohbet ettiği öğrencilere sütün faydalarını anlatarak, içmeleri konusunda tavsiyede bulundu.





