Kayseri'de Velilerden Okul Protestosu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne servisle gelen veliler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ile görüşmek istedi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da velilerin isteğini geri çevirmedi ve veliler arasından seçilen 4 kişi ile Fatma-Mustafa Hasçalık İlköğretim Okulu’nun ilkokul bölümünün başka bir okula alınacağına ilişkin meseleyi görüştü. Veliler ile uzun bir süre görüşme yapan Yılmaz, 4 veliyi tek tek dinledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesinde bir açıklama yapan velilerden Hatice Sungur, “Çocuklarımızın evlerimize çok yakın olan okullarının ilkokul bölümünün bizim evlerimizden daha uzak bir yere taşınması planlanmaktadır. Biz buna karşıyız. O okula bizim ihtiyacımız var. Çocuklarımızı diğer okula göndermemiz için servis tutmamız gerekecek. Biz ilkokula giden çocuklarımızı o okula göndermek istemiyoruz. Veliler olarak bu konudan çok rahatsızız” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, “Biz burada aldığımız kararlar ile çocuklarımızın eğitim-öğretim noktasında nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz, bu planlamayı, bu programlamayı nasıl daha güzel yapabilirimizin bir çalışmasıdır. 4+4+4 kanununu uygulamakla mükellefiz. Bu kanunları uygularken ailelerin lehine karar almak durumundayız” açıklamasında bulundu.